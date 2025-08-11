Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Самары сняли ограничения
15:12 11.08.2025 (обновлено: 15:18 11.08.2025)
В аэропорту Самары сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация."Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), общество
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
