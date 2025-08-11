Рейтинг@Mail.ru
11:28 11.08.2025 (обновлено: 16:29 11.08.2025)
МИД: отказ России от ограничений по РСМД отрезвил Запад
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков увидел основания полагать, что заявления Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности привели к отрезвляющему эффекту на Западе."У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий и имеет место", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".На прошлой неделе МИД заявил об исчезновении условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание РСМД наземного базирования. Таким образом, Россия больше не считает себя связанной соответствующими, ранее принятыми самоограничениями.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия отставляет за собой право при необходимости предпринимать шаги по развертыванию таких ракет. О том, что США не только производят РСМД наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Тогда он отметил, что остается неизвестным, вывезла ли американская сторона оттуда эти боеприпасы.В конце июля СМИ сообщали, что американские ВВС впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит. По данным источников, они перебросили туда термоядерные авиабомбы B61-12. Ни воздушные силы, ни британские власти официально не комментировали эту информацию.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
россия, безопасность, в мире, договор о рсмд, выход сша из договора о рсмд, сергей рябков, нато, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
