Посольство России в Лондоне обвинило Залужного в манипулировании прошлым
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 11.08.2025 (обновлено: 04:33 12.08.2025)
Посольство России в Лондоне обвинило Залужного в манипулировании прошлым
ЛОНДОН, 11 авг - РИА Новости. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе и манипулирует общим с Россией прошлым, заявили в понедельник в посольстве РФ в Лондоне. "Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в недавней статье для издания Vogue пустился в рассуждения на тему идентичности, единства и исторических уроков для украинцев. Под броской "упаковкой" скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей", - говорится в комментарии посольства. Отмечается, что в своей публикации Залужный оправдывает и поощряет проводимую режимом Владимира Зеленского человеконенавистническую линию на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине. В посольстве подчеркнули, что Залужный, по сути, "подтверждает, что после госпереворота 2014 года к власти в Киеве пришли те, кто решил строить украинскую государственность на отрицании всего русского, дискриминации многомиллионного русскоязычного населения страны, равно как и проживающих в ней нацменьшинств – в нарушение ее конституции и международных обязательств". Именно эти факторы были среди первопричин, которые вынудили Россию начать спецоперацию, говорится в комментарии. При этом Москва была и остается открытой для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем и для установления прочного и долгосрочного мира, который может быть достигнут лишь путем искоренения первопричин кризиса, заключили в дипмиссии. Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ.
ЛОНДОН, 11 авг - РИА Новости. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе и манипулирует общим с Россией прошлым, заявили в понедельник в посольстве РФ в Лондоне.
"Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в недавней статье для издания Vogue пустился в рассуждения на тему идентичности, единства и исторических уроков для украинцев. Под броской "упаковкой" скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей", - говорится в комментарии посольства.
Отмечается, что в своей публикации Залужный оправдывает и поощряет проводимую режимом Владимира Зеленского человеконенавистническую линию на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине.
В посольстве подчеркнули, что Залужный, по сути, "подтверждает, что после госпереворота 2014 года к власти в Киеве пришли те, кто решил строить украинскую государственность на отрицании всего русского, дискриминации многомиллионного русскоязычного населения страны, равно как и проживающих в ней нацменьшинств – в нарушение ее конституции и международных обязательств". Именно эти факторы были среди первопричин, которые вынудили Россию начать спецоперацию, говорится в комментарии.
При этом Москва была и остается открытой для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем и для установления прочного и долгосрочного мира, который может быть достигнут лишь путем искоренения первопричин кризиса, заключили в дипмиссии.
Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ.
