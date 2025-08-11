https://ria.ru/20250811/rossiya-2034682596.html
Правительство утвердило новые выплаты для детей пленных российских солдат
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 9,38 миллиарда рублей на выплаты детям российских военных, которые попали в плен или пропали без вести в том числе в период участия в специальной военной операции, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник.В январе правительство РФ выделило 3,68 миллиарда рублей на осуществление в 2025 году ежемесячных социальных выплат, установленных президентским указом "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих". В понедельник было опубликовано распоряжение, увеличивающее данную сумму до 9,38 миллиарда рублей."B распоряжении правительства Российской Федерации от 29 января 2025 года №145-p (…) цифры "3680000" (исчисляется в тысячах - ред.) заменить цифрами "9380000", - сообщается в документе.Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе спецоперации, во время контртеррористических операций или во время выполнения задач в Сирии. Средства выплачиваются в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей
