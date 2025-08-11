https://ria.ru/20250811/rossiya-2034670827.html
Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности
Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности - РИА Новости, 11.08.2025
Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности
Минпромторгу РФ в рамках плана реализации стратегии пространственного развития России необходимо к июню 2026 года скорректировать стратегию развития электронной РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T20:04:00+03:00
2025-08-11T20:04:00+03:00
2025-08-11T20:04:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43337/03/433370382_0:88:768:520_1920x0_80_0_0_8bb070cc0a45c761baf7d2bfc0720e0e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минпромторгу РФ в рамках плана реализации стратегии пространственного развития России необходимо к июню 2026 года скорректировать стратегию развития электронной промышленности страны на период до 2030 года, говорится в распоряжении правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Корректировка стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г. № 20-р, в целях реализации стратегии пространственного развития. Срок реализации: июнь 2026 г. Ответственные исполнители: Минпромторг России", - говорится в документе. Стратегия развития электронной промышленности России была утверждена в января 2020 года. В ее рамках были определены основные направления госполитики в данной сфере.
https://ria.ru/20250422/kompyuter-2012723393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43337/03/433370382_25:0:756:548_1920x0_80_0_0_d3e0a227bb86af705998aa68d5e4cc1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности
Минпромторг к 2026 году скорректирует развитие электронной промышленности