Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности

Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности - РИА Новости, 11.08.2025

Минпромторг скорректирует стратегию развития электронной промышленности

2025-08-11T20:04:00+03:00

Минпромторгу РФ в рамках плана реализации стратегии пространственного развития России необходимо к июню 2026 года скорректировать стратегию развития электронной

2025-08-11T20:04:00+03:00

2025-08-11T20:04:00+03:00

2025-08-11T20:04:00+03:00

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минпромторгу РФ в рамках плана реализации стратегии пространственного развития России необходимо к июню 2026 года скорректировать стратегию развития электронной промышленности страны на период до 2030 года, говорится в распоряжении правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Корректировка стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г. № 20-р, в целях реализации стратегии пространственного развития. Срок реализации: июнь 2026 г. Ответственные исполнители: Минпромторг России", - говорится в документе. Стратегия развития электронной промышленности России была утверждена в января 2020 года. В ее рамках были определены основные направления госполитики в данной сфере.

россия

2025

