Кандидат в президенты Боливии выразил надежду на теплые отношения с Россией

11.08.2025

Кандидат в президенты Боливии выразил надежду на теплые отношения с Россией

Кандидат в президенты Боливии от правого альянса "Единство" Самуэль Дория Медина, являющийся одним из лидеров, согласно опросам, в предвыборной гонке, надеется...

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 11 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Боливии от правого альянса "Единство" Самуэль Дория Медина, являющийся одним из лидеров, согласно опросам, в предвыборной гонке, надеется в случае победы на теплые отношения с Россией, сообщил он в интервью РИА Новости. "Мы надеемся на теплые отношения. Мы будем к этому стремиться", - отметил он. При этом Дория Медина отметил, что Боливия, в случае его победы, будет "осуждать любую вооруженную агрессию против суверенной страны, такой как Украина". Дория Медина, политик и предприниматель, уже четвертый раз выставляет свою кандидатуру на выборах президента. Он и другой оппозиционный кандидат, экс-президент Хорхе Кирога, согласно, опросам общественного мнения, - будут основными претендентами на главный пост в стране. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В настоящее время Россия реализует в Боливии крупные инвестиционные проекты. Так, "Росатом" строит в городе Эль-Альто Центр ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Кроме того, правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.

