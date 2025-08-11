Рейтинг@Mail.ru
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/rossiya-2034613727.html
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов - РИА Новости, 11.08.2025
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов
Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:58:00+03:00
2025-08-11T15:58:00+03:00
авто
россия
автостат
volvo ab
группа газ
mercedes
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6363c4eb1c671c9ff3c4a2bdbb24259c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за 6 месяцев 2025 года в нашей стране было куплено 98 тысяч грузовых автомобилей с пробегом. Это на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти четверть рынка грузовиков с пробегом приходится на отечественную марку "Камаз", результат которого в первом полугодии составил 24,2 тысячи единиц. Далее следует российский ГАЗ (8,5 тысячи штук), а замыкает первую тройку белорусский МАЗ (6,1 тысячи штук). Кроме них, в топ-5 брендов попали шведский Volvo и немецкий MAN (5,5 тысячи и 4,5 тысячи штук соответственно). Кроме того, в модельном рейтинге рынка б/у грузовых автомобилей лидирует "Камаз 65115", который за полгода разошелся тиражом в 3,9 тысячи экземпляров. На втором месте находится Volvo FH (3,8 тысячи штук), за которым расположился "Камаз 43118" (2,6 тысячи штук). Замыкают топ-5 среди моделей Mercedes-Benz Actros (2,4 тысячи штук) и "Камаз 6520" (2,3 тысячи штук).
https://ria.ru/20250716/lada-2029535497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766116_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_e45de7031e2bda30d0b7732d94b84196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, автостат, volvo ab, группа газ, mercedes, общество
Авто, Россия, Автостат, Volvo AB, Группа ГАЗ, Mercedes, Общество
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов

"Автостат": продажи подержанных грузовиков в России за полгода снизились на 5%

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По данным агентства "Автостат", за 6 месяцев 2025 года в нашей стране было куплено 98 тысяч грузовых автомобилей с пробегом. Это на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почти четверть рынка грузовиков с пробегом приходится на отечественную марку "Камаз", результат которого в первом полугодии составил 24,2 тысячи единиц. Далее следует российский ГАЗ (8,5 тысячи штук), а замыкает первую тройку белорусский МАЗ (6,1 тысячи штук). Кроме них, в топ-5 брендов попали шведский Volvo и немецкий MAN (5,5 тысячи и 4,5 тысячи штук соответственно).
Кроме того, в модельном рейтинге рынка б/у грузовых автомобилей лидирует "Камаз 65115", который за полгода разошелся тиражом в 3,9 тысячи экземпляров. На втором месте находится Volvo FH (3,8 тысячи штук), за которым расположился "Камаз 43118" (2,6 тысячи штук). Замыкают топ-5 среди моделей Mercedes-Benz Actros (2,4 тысячи штук) и "Камаз 6520" (2,3 тысячи штук).
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом"
16 июля, 17:56
 
АвтоРоссияАвтостатVolvo ABГруппа ГАЗMercedesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала