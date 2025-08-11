Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов

https://ria.ru/20250811/rossiya-2034613727.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за 6 месяцев 2025 года в нашей стране было куплено 98 тысяч грузовых автомобилей с пробегом. Это на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти четверть рынка грузовиков с пробегом приходится на отечественную марку "Камаз", результат которого в первом полугодии составил 24,2 тысячи единиц. Далее следует российский ГАЗ (8,5 тысячи штук), а замыкает первую тройку белорусский МАЗ (6,1 тысячи штук). Кроме них, в топ-5 брендов попали шведский Volvo и немецкий MAN (5,5 тысячи и 4,5 тысячи штук соответственно). Кроме того, в модельном рейтинге рынка б/у грузовых автомобилей лидирует "Камаз 65115", который за полгода разошелся тиражом в 3,9 тысячи экземпляров. На втором месте находится Volvo FH (3,8 тысячи штук), за которым расположился "Камаз 43118" (2,6 тысячи штук). Замыкают топ-5 среди моделей Mercedes-Benz Actros (2,4 тысячи штук) и "Камаз 6520" (2,3 тысячи штук).

