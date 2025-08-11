https://ria.ru/20250811/rossiya-2034613727.html
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов - РИА Новости, 11.08.2025
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов
Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:58:00+03:00
2025-08-11T15:58:00+03:00
2025-08-11T15:58:00+03:00
авто
россия
автостат
volvo ab
группа газ
mercedes
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6363c4eb1c671c9ff3c4a2bdbb24259c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за 6 месяцев 2025 года в нашей стране было куплено 98 тысяч грузовых автомобилей с пробегом. Это на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти четверть рынка грузовиков с пробегом приходится на отечественную марку "Камаз", результат которого в первом полугодии составил 24,2 тысячи единиц. Далее следует российский ГАЗ (8,5 тысячи штук), а замыкает первую тройку белорусский МАЗ (6,1 тысячи штук). Кроме них, в топ-5 брендов попали шведский Volvo и немецкий MAN (5,5 тысячи и 4,5 тысячи штук соответственно). Кроме того, в модельном рейтинге рынка б/у грузовых автомобилей лидирует "Камаз 65115", который за полгода разошелся тиражом в 3,9 тысячи экземпляров. На втором месте находится Volvo FH (3,8 тысячи штук), за которым расположился "Камаз 43118" (2,6 тысячи штук). Замыкают топ-5 среди моделей Mercedes-Benz Actros (2,4 тысячи штук) и "Камаз 6520" (2,3 тысячи штук).
https://ria.ru/20250716/lada-2029535497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766116_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_e45de7031e2bda30d0b7732d94b84196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, автостат, volvo ab, группа газ, mercedes, общество
Авто, Россия, Автостат, Volvo AB, Группа ГАЗ, Mercedes, Общество
Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов
"Автостат": продажи подержанных грузовиков в России за полгода снизились на 5%