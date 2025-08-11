https://ria.ru/20250811/rossiya-2034600443.html
Путин подписал указ о пошиве формы для военнослужащих из российских тканей
Военная форма для военнослужащих российских Вооружённых сил должна с 1 января 2026 года быть только российского производства, а с 2027 года - пошитой из... РИА Новости, 11.08.2025
безопасность
россия
владимир путин
общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военная форма для военнослужащих российских Вооружённых сил должна с 1 января 2026 года быть только российского производства, а с 2027 года - пошитой из российских тканей, следует из указа президента РФ Владимира Путина. "Постановляю правительству Российской Федерации, министерству обороны Российской Федерации и министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку... вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что к 2027 году такие поставки должны быть из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории России.
россия
Новости
ru-RU
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Новый указ обяжет поставлять военную форму только российского производства