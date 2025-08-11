Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о пошиве формы для военнослужащих из российских тканей
15:03 11.08.2025 (обновлено: 15:11 11.08.2025)
Путин подписал указ о пошиве формы для военнослужащих из российских тканей
безопасность
россия
владимир путин
общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военная форма для военнослужащих российских Вооружённых сил должна с 1 января 2026 года быть только российского производства, а с 2027 года - пошитой из российских тканей, следует из указа президента РФ Владимира Путина. "Постановляю правительству Российской Федерации, министерству обороны Российской Федерации и министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку... вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что к 2027 году такие поставки должны быть из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории России.
россия
безопасность, россия, владимир путин, общество
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военная форма для военнослужащих российских Вооружённых сил должна с 1 января 2026 года быть только российского производства, а с 2027 года - пошитой из российских тканей, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
"Постановляю правительству Российской Федерации, министерству обороны Российской Федерации и министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку... вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что к 2027 году такие поставки должны быть из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории России.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
18 апреля, 12:04
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
