Губернатор Омской области доложил Путину о снижении темпов оттока кадров

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту России Владимиру Путину о снижении темпов оттока кадров и предпринимаемых в регионе мерах для удержания специалистов. "Вы знаете, что одна из основных проблем, которая была в целом по Сибири и для нашего региона характерна, к сожалению, это отток кадров. И если посмотреть график, в 2022 году мы потеряли 9,5 тысячи человек, в 2023 – 5 тысяч человек, и в 2024-м – 1400 человек. Т.е. сальдо хоть еще отрицательное, но уменьшается", - сказал Хоценко на встрече с главой государства в понедельник. "Темп уменьшается", - прокомментировал Путин. Губернатор поддержал этот тезис и уточнил, что в соседних регионах выше зарплаты, но при этом сегодня в Омской области "оборонка на подъеме". По его данным, до 2022 года было 16 предприятий, где работали 20 тысяч человек, сегодня уже свыше 40 тысяч человек, и рост продолжается. "В том числе оборонка сегодня тянет за собой и зарплаты остальных отраслей экономики. Мы понимаем, что эта тенденция не будет продолжаться в постоянном режиме, для этого, соответственно, принимаем ряд мер для того, чтобы новый инвестиционный цикл и новые инвестиционные проекты в гражданке запускать... Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18%. Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил губернатор. Он пояснил, что рост реальной заработной платы можно увидеть по вахтовикам. "У нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах - на Ямале, в Югре, – что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - поделился Хоценко.

