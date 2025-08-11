Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Омской области доложил Путину о снижении темпов оттока кадров - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/rossiya-2034588684.html
Губернатор Омской области доложил Путину о снижении темпов оттока кадров
Губернатор Омской области доложил Путину о снижении темпов оттока кадров - РИА Новости, 11.08.2025
Губернатор Омской области доложил Путину о снижении темпов оттока кадров
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту России Владимиру Путину о снижении темпов оттока кадров и предпринимаемых в регионе мерах для... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:31:00+03:00
2025-08-11T14:31:00+03:00
омская область
россия
ямал
виталий хоценко
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034582821_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_1c82cd8d94c110bd9634d844d5877388.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту России Владимиру Путину о снижении темпов оттока кадров и предпринимаемых в регионе мерах для удержания специалистов. "Вы знаете, что одна из основных проблем, которая была в целом по Сибири и для нашего региона характерна, к сожалению, это отток кадров. И если посмотреть график, в 2022 году мы потеряли 9,5 тысячи человек, в 2023 – 5 тысяч человек, и в 2024-м – 1400 человек. Т.е. сальдо хоть еще отрицательное, но уменьшается", - сказал Хоценко на встрече с главой государства в понедельник. "Темп уменьшается", - прокомментировал Путин. Губернатор поддержал этот тезис и уточнил, что в соседних регионах выше зарплаты, но при этом сегодня в Омской области "оборонка на подъеме". По его данным, до 2022 года было 16 предприятий, где работали 20 тысяч человек, сегодня уже свыше 40 тысяч человек, и рост продолжается. "В том числе оборонка сегодня тянет за собой и зарплаты остальных отраслей экономики. Мы понимаем, что эта тенденция не будет продолжаться в постоянном режиме, для этого, соответственно, принимаем ряд мер для того, чтобы новый инвестиционный цикл и новые инвестиционные проекты в гражданке запускать... Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18%. Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил губернатор. Он пояснил, что рост реальной заработной платы можно увидеть по вахтовикам. "У нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах - на Ямале, в Югре, – что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - поделился Хоценко.
https://ria.ru/20250708/promyshlennost-2027816146.html
омская область
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034582821_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_f79d0d6d1d0bbe8cc1634b72484a65c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, россия, ямал, виталий хоценко, владимир путин, в мире
Омская область, Россия, Ямал, Виталий Хоценко, Владимир Путин, В мире
Губернатор Омской области доложил Путину о снижении темпов оттока кадров

Губернатор Омской области Хоценко доложил Путину о снижении темпов оттока кадров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту России Владимиру Путину о снижении темпов оттока кадров и предпринимаемых в регионе мерах для удержания специалистов.
"Вы знаете, что одна из основных проблем, которая была в целом по Сибири и для нашего региона характерна, к сожалению, это отток кадров. И если посмотреть график, в 2022 году мы потеряли 9,5 тысячи человек, в 2023 – 5 тысяч человек, и в 2024-м – 1400 человек. Т.е. сальдо хоть еще отрицательное, но уменьшается", - сказал Хоценко на встрече с главой государства в понедельник.
"Темп уменьшается", - прокомментировал Путин.
Губернатор поддержал этот тезис и уточнил, что в соседних регионах выше зарплаты, но при этом сегодня в Омской области "оборонка на подъеме". По его данным, до 2022 года было 16 предприятий, где работали 20 тысяч человек, сегодня уже свыше 40 тысяч человек, и рост продолжается.
"В том числе оборонка сегодня тянет за собой и зарплаты остальных отраслей экономики. Мы понимаем, что эта тенденция не будет продолжаться в постоянном режиме, для этого, соответственно, принимаем ряд мер для того, чтобы новый инвестиционный цикл и новые инвестиционные проекты в гражданке запускать... Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18%. Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил губернатор.
Он пояснил, что рост реальной заработной платы можно увидеть по вахтовикам.
"У нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах - на Ямале, в Югре, – что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - поделился Хоценко.
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России
8 июля, 07:35
 
Омская областьРоссияЯмалВиталий ХоценкоВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала