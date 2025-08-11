https://ria.ru/20250811/rossija-2034676641.html
Жители и гости Фэрбенкса на Аляске восхищаются Россией
ФЭРБЕНКС (штат Аляска, США), 11 авг – РИА Новости, Алексей Алексеев. Жители и гости Фэрбенкса на Аляске, который может стать местом встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, желают лидерам стран удачи на саммите и восхищаются Россией, передает корреспондент РИА Новости. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. О надвигающемся "саммите века", как грядущую встречу двух лидеров окрестили в беседе с журналистом РИА Новости в одном из заведений Фэрбенкса, знают все: от таксистов до туристов. "С погодой им (президентам – ред.) не повезло! Дожди обещают. Но им понравится, у нас тут красиво", – делится один из таксистов. "Россия – круто! Надеюсь, они (президенты - ред.) покончат с этим", – добавляет он, не уточнив, с чем лидерам РФ и США предстоит покончить, но, вероятно, намекая на украинский конфликт. В небольшом Фэрбенксе, если выбор президентов все же падет на него, будет чем заняться кроме официальной повестки – в "культурную программу" можно вписать посещение знакового и для РФ, и для США памятника в честь ленд-лиза. Возле монумента – три флагштока, но флага всего два: американксий и флаг штата Аляска. На третьем, судя по архивным кадрам, некогда развевался российский. Возможно, вскоре будет развеваться вновь. "Я бывал в Москве. У вас лучшая водка и лучшие девушки. Но в метро я больше не спущусь: задремал – и ты уже в Сибири", – рассказывает агентству местный житель, расположившийся на лавочке возле памятника. Немногочисленные китайские туристы, не испугавшиеся прохладной погоды и дождя (в городе около +13 градусов), к "саммиту века" хоть и не готовятся, но тоже очень ждут. "Важная штука, историческая. Желаем им удачи!", – указывают гости из Поднебесной. Впрочем, пока что в Фэрбэнксе ничто не выдает вероятность надвигающегося саммита: правительственных авто у отелей города нет, усиления силовиков также не наблюдается. Все, впрочем, может измениться в любую секунду.
