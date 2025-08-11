https://ria.ru/20250811/rossija-2034668361.html
В России обновят определение объема передачи электроэнергии
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Система определения объема услуг передачи электроэнергии (количество МВт, доступных потребителю) по принципу "бери или плати" планируется ввести в России до февраля, следует из распоряжения кабмина, с которым ознакомились РИА Новости. В распоряжении утверждается план реализации стратегии пространственного развития РФ нa период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. "Внесение изменений в нормативные правовые акты правительства Российской Федерации, предусматривающие переход на оплату услуг по передаче электрической энергии исходя из максимальной мощности, заказываемой потребителем при осуществлении технологического присоединения (внедрение принципа "бери или плати"), - значится там среди планируемых мероприятий со сроком реализации в феврале будущего года. Ответственными исполнителями мероприятия назначены Минэнерго и Минэкономразвития РФ. Минэнерго ранее разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема этих услуг и их оплату исходя не из фактического потребления, а по принципу "бери или плати". Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля 2025 года. Со своей стороны "Россети", крупнейшая электросетевая организация страны, ранее выступила с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги передачи электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.
