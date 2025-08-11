https://ria.ru/20250811/rossija-2034668361.html

В России обновят определение объема передачи электроэнергии

В России обновят определение объема передачи электроэнергии - РИА Новости, 11.08.2025

В России обновят определение объема передачи электроэнергии

Система определения объема услуг передачи электроэнергии (количество МВт, доступных потребителю) по принципу "бери или плати" планируется ввести в России до... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T19:43:00+03:00

2025-08-11T19:43:00+03:00

2025-08-11T19:43:00+03:00

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россети

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Система определения объема услуг передачи электроэнергии (количество МВт, доступных потребителю) по принципу "бери или плати" планируется ввести в России до февраля, следует из распоряжения кабмина, с которым ознакомились РИА Новости. В распоряжении утверждается план реализации стратегии пространственного развития РФ нa период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. "Внесение изменений в нормативные правовые акты правительства Российской Федерации, предусматривающие переход на оплату услуг по передаче электрической энергии исходя из максимальной мощности, заказываемой потребителем при осуществлении технологического присоединения (внедрение принципа "бери или плати"), - значится там среди планируемых мероприятий со сроком реализации в феврале будущего года. Ответственными исполнителями мероприятия назначены Минэнерго и Минэкономразвития РФ. Минэнерго ранее разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема этих услуг и их оплату исходя не из фактического потребления, а по принципу "бери или плати". Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля 2025 года. Со своей стороны "Россети", крупнейшая электросетевая организация страны, ранее выступила с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги передачи электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.

https://ria.ru/20250521/elektroenergiya-2018153462.html

https://ria.ru/20250326/elektroenergiya-2007424431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россети, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество