https://ria.ru/20250811/rossija-2034645837.html
Фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России" доставили в суд
2025-08-11T17:46:00+03:00
2025-08-11T17:46:00+03:00
2025-08-11T17:46:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу трех фигурантов дела об ограблении отделения "Почта России" поступили в Нагатинский суд Москвы, фигуранты доставлены в суд, сообщили РИА Новости в суде. "В суд доставлены трое обвиняемых по уголовному делу о разбое, материалы по ходатайствам следователя в ближайшее время будут переданы судье для избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства. Он отказался пояснить подробности. Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что задержанным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). Одна из обвиняемых признала вину, сообщали в ведомстве. Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела. Из ее показаний следует, что подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
