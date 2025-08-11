Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей
Россия поднялась с 15 на 11 место в мировом рейтинге продаж автомобилей
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия в июле поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Июльский рост позволил России подняться на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей. Напомню, что по итогам первой половины года Россия держалась на 15-м месте", — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил основные глобальные тренды июля: рост авторынков Китая, США и Канады. По его словам, в Европе нет единой тенденции: Германия и Испания демонстрируют значительный подъем, а Великобритания, Франция и Италия — умеренное снижение. В Корее рост идет за счет импортируемых автомобилей, добавил он.
Директор "Автостата" указал и на глобальный тренд увеличения доли электромобилей и гибридов среди новых машин.
По данным аналитического агентства, в топ-15 авторынков в июле вошли:
- 1.Китай — 1,85 миллиона проданных авто (рост на 6,9% в годовом выражении);
- 2.США — 1,39 миллиона (рост на 7,3%);
- 3.Япония — 390,516 тысячи (снижение на 3,6%);
- 4.Индия — 328,613 тысячи (снижение на 0,8%);
- 5.Германия — 264,802 тысячи (рост на 11,1%);
- 6.Бразилия — 230,223 тысячи (рост на 1,3%);
- 7.Канада — 172 тысячи (рост на 6,9%);
- 8.Великобритания — 140,154 тысячи (снижение на 5%);
- 9.Южная Корея — 138,016 тысячи (рост на 4,6%);
- 10.Мексика — 124,48 тысячи (снижение на 0,6%);
- 11.Россия — 120,649 тысячи;
- 12.Италия — 118,493 тысячи (снижение на 5,1%);
- 13.Франция — 116,377 тысячи (снижение на 7,7%);
- 14.Австралия — 104,244 тысячи (рост на 2%);
- 15.Испания — 98,337 тысячи (рост на 17,1%).
Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт") сообщал, что в июле 2025 года в России продали новых легковых автомобилей на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34 процента больше, чем месяцем ранее.