Рейтинг@Mail.ru
Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:22 11.08.2025 (обновлено: 18:27 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/rossija-2034539984.html
Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей
Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025
Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей
Россия в июле поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:22:00+03:00
2025-08-11T18:27:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
китай
сша
автостат
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия в июле поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Июльский рост позволил России подняться на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей. Напомню, что по итогам первой половины года Россия держалась на 15-м месте", — написал он в своем Telegram-канале. Он отметил основные глобальные тренды июля: рост авторынков Китая, США и Канады. По его словам, в Европе нет единой тенденции: Германия и Испания демонстрируют значительный подъем, а Великобритания, Франция и Италия — умеренное снижение. В Корее рост идет за счет импортируемых автомобилей, добавил он. Директор "Автостата" указал и на глобальный тренд увеличения доли электромобилей и гибридов среди новых машин. По данным аналитического агентства, в топ-15 авторынков в июле вошли:Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт") сообщал, что в июле 2025 года в России продали новых легковых автомобилей на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34 процента больше, чем месяцем ранее.
https://ria.ru/20250604/avtomobili-2020805267.html
https://ria.ru/20250808/avtomashiny-2034052001.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, сша, автостат, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Хорошие новости, Экономика, Россия, Китай, США, Автостат, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

Россия поднялась с 15 на 11 место в мировом рейтинге продаж автомобилей

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия в июле поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Июльский рост позволил России подняться на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей. Напомню, что по итогам первой половины года Россия держалась на 15-м месте", — написал он в своем Telegram-канале.
Автомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае
4 июня, 10:36
Он отметил основные глобальные тренды июля: рост авторынков Китая, США и Канады. По его словам, в Европе нет единой тенденции: Германия и Испания демонстрируют значительный подъем, а Великобритания, Франция и Италия — умеренное снижение. В Корее рост идет за счет импортируемых автомобилей, добавил он.
Директор "Автостата" указал и на глобальный тренд увеличения доли электромобилей и гибридов среди новых машин.
По данным аналитического агентства, в топ-15 авторынков в июле вошли:
  1. 1.
    Китай — 1,85 миллиона проданных авто (рост на 6,9% в годовом выражении);
  2. 2.
    США — 1,39 миллиона (рост на 7,3%);
  3. 3.
    Япония — 390,516 тысячи (снижение на 3,6%);
  4. 4.
    Индия — 328,613 тысячи (снижение на 0,8%);
  5. 5.
    Германия — 264,802 тысячи (рост на 11,1%);
  6. 6.
    Бразилия — 230,223 тысячи (рост на 1,3%);
  7. 7.
    Канада — 172 тысячи (рост на 6,9%);
  8. 8.
    Великобритания — 140,154 тысячи (снижение на 5%);
  9. 9.
    Южная Корея — 138,016 тысячи (рост на 4,6%);
  10. 10.
    Мексика — 124,48 тысячи (снижение на 0,6%);
  11. 11.
    Россия — 120,649 тысячи;
  12. 12.
    Италия — 118,493 тысячи (снижение на 5,1%);
  13. 13.
    Франция — 116,377 тысячи (снижение на 7,7%);
  14. 14.
    Австралия — 104,244 тысячи (рост на 2%);
  15. 15.
    Испания — 98,337 тысячи (рост на 17,1%).
Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт") сообщал, что в июле 2025 года в России продали новых легковых автомобилей на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34 процента больше, чем месяцем ранее.
Автомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК АВТОРУСЬ в Подольске - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Скидки на новые автомобили в августе сохранятся, считают автодилеры
8 августа, 02:44
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияКитайСШААвтостатМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала