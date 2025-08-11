https://ria.ru/20250811/rossija-2034539984.html

Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025

Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

Россия в июле поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:22:00+03:00

2025-08-11T11:22:00+03:00

2025-08-11T18:27:00+03:00

хорошие новости

экономика

россия

китай

сша

автостат

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия в июле поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Июльский рост позволил России подняться на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей. Напомню, что по итогам первой половины года Россия держалась на 15-м месте", — написал он в своем Telegram-канале. Он отметил основные глобальные тренды июля: рост авторынков Китая, США и Канады. По его словам, в Европе нет единой тенденции: Германия и Испания демонстрируют значительный подъем, а Великобритания, Франция и Италия — умеренное снижение. В Корее рост идет за счет импортируемых автомобилей, добавил он. Директор "Автостата" указал и на глобальный тренд увеличения доли электромобилей и гибридов среди новых машин. По данным аналитического агентства, в топ-15 авторынков в июле вошли:Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт") сообщал, что в июле 2025 года в России продали новых легковых автомобилей на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34 процента больше, чем месяцем ранее.

https://ria.ru/20250604/avtomobili-2020805267.html

https://ria.ru/20250808/avtomashiny-2034052001.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, сша, автостат, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)