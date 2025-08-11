https://ria.ru/20250811/rossija-2034529925.html

АКОРТ рассказала, какие овощи значительно подешевели в июле

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Значительное снижение цен в России в июле зафиксировано на овощи "борщевого набора", среди которых картофель "первой цены", капуста, свекла, морковь и лук, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "В июле крупные торговые сети зафиксировали значительное снижение цен на овощи борщевого набора социальной категории: картофель "первой цены" подешевел на 36,2%, белокочанная капуста - на 34,7%, свекла - на 29,3%, морковь - на 29,2%, репчатый лук - на 23,2%", - говорится в сообщении. Также отмечается, что всего снижение цен в июле зафиксировано на товары в 16 из 25 категорий продуктов первой необходимости. По сравнению с прошлым месяцем базовые социально значимые товары в торговых сетях подешевели на 3,7%. "Среди других продуктов питания в июле наиболее заметно снизились цены на черный байховый чай (-7,8%), рис (-6,9%), вермишель (-6,8%), куриные яйца (-6,3%), сезонные яблоки (-5,2%), подсолнечное масло (-4,8%), молоко (-2,2%), поваренную соль (-2,2%), мороженую рыбу (-1,3%)", - отмечается в сообщении. Кроме того, в пределах 1% подешевели свинина (на 0,9%) и тушка цыпленка-бройлера (на 0,8%), добавили в ассоциации. "Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в июле составила 3,9%, что на 1,1 процентного пункта ниже, чем год назад: в июле 2024 года показатель составлял 5%", - указали в АКОРТ. Там уточнили, что по ценам ниже закупочных в сетевой рознице в июле продавались 6 из 25 категорий продуктов первой необходимости, в том числе тушка цыпленка-бройлера (-5,7%), сезонные яблоки (-2,3%), сахар-песок (-2,2%), подсолнечное масло (-2,1%), рис и морковь (-0,25%). "Отрицательные наценки на тушку бройлера и сезонные яблоки в торговых сетях компенсировали рост закупочных цен на эти продукты - в закупке стоимость куриного мяса в июле выросла на 4,8%, сезонные яблоки - на 3%. Среди других категорий социально значимых товаров заметный рост закупочных цен отмечен на пшено (+21%), пшеничную муку (+4,5%) и гречневую крупу (+3,9%)", - пояснили в АКОРТ. По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, которые приводятся в сообщении, в июле ускорилось сезонное снижение цен на овощи "борщевого набора", так как в магазины начали поступать российские овощи нового урожая. "При этом на капусту цены снизились не только под влиянием сезона, но и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: относительно июля 2024 года белокочанная капуста в торговых сетях подешевела на 8,3% - это стало результатом расширения долгосрочного сотрудничества крупной розницы с производителями, в том числе, с локальными фермерами и через механизм агроагрегаторов", - добавил он. Богданов также подчеркнул, что общее снижение цен на широкую линейку социально значимых продуктов отражает усилия ритейлеров по сдерживанию сезонных ценовых скачков, в частности, на яблоки и куриное мясо. Кроме того, рост закупочных цен на пшено также носит сезонный характер - в абсолютном выражении средняя стоимость килограмма пшена в рознице находится на том же уровне, что была в июле 2024 года.

россия

