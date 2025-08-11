Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность угрозы от человекоподобных роботов
11:36 11.08.2025
Эксперт оценил вероятность угрозы от человекоподобных роботов
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. В ближайшем будущем человекоподобные роботы вряд ли смогут стать неотличимыми от живого человека, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании Shenzhen Daxiang Antai Technology, производящей гиперреалистичных роботов-девушек, Линь Дэган. По словам Линь Дэгана, их предприятие является одной из немногих компаний в мире, занимающихся производством и продажей реалистичных человекоподобных роботов. "Искусственные люди" компании в основном используются в сфере услуг, в частности, в розничной торговле. Они применяются в различных сервисных организациях для встречи гостей, проведения экскурсий и консультаций, а также для привлечения клиентов в розничные магазины. Данные роботы также могут подсоединяться к большим языковым моделям. "Во всех коммерческих услугах мы хотим дарить клиентам эмоциональную теплоту обслуживания, которую могут создать только люди. Итак, когда мы создаём таких роботов, мы должны делать их очень похожими на людей", - сказал Линь Дэган, говоря о причинах выбора гиперреалистичного внешнего вида. Говоря о том, смогут ли в ближайшем будущем роботы стать "слишком реалистичными", что их невозможно будет отличить от живых людей, Линь Дэган отметил, что вероятность этого крайне мала. "Во-первых, роботы выглядят очень похожими только внешне, но с точки зрения движений тела и других характеристик сейчас очень сложно сделать их полностью похожими на людей", - сказал он. По словам Линь Дэгана реалистичные роботы не несут опасности для людей, так как они являются компаньонами человека, как "домашние питомцы". Отвечая на вопрос о том, существует ли риск использования роботов для мошенничества, эксперт отметил, что отличить робота от человека легко. "Существует множество способов создания цифровых людей онлайн, которые совершенно неотличимы от настоящих, робота же легко отличить, поэтому он не опасен", - добавил он. Компания начала производство и продажи своих роботов в конце 2024 года. В настоящее время, отметил Линь Дэган, компания ведет продажи на китайском рынке, но также нацелена на глобальные продажи в будущем, включая Россию. В пятницу в Пекине открылась ежегодная выставка робототехники, проходящая в рамках Всемирной конференции робототехники. В этом году выставка занимает площадь около 50 тысяч квадратных метров, свои инновационные продукты представляют более 200 компаний. Выставка продлится до 12 августа.
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. В ближайшем будущем человекоподобные роботы вряд ли смогут стать неотличимыми от живого человека, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании Shenzhen Daxiang Antai Technology, производящей гиперреалистичных роботов-девушек, Линь Дэган.
По словам Линь Дэгана, их предприятие является одной из немногих компаний в мире, занимающихся производством и продажей реалистичных человекоподобных роботов. "Искусственные люди" компании в основном используются в сфере услуг, в частности, в розничной торговле. Они применяются в различных сервисных организациях для встречи гостей, проведения экскурсий и консультаций, а также для привлечения клиентов в розничные магазины. Данные роботы также могут подсоединяться к большим языковым моделям.
Гуманоидный робот Xueba поступил в университет в Китае
1 августа, 13:15
1 августа, 13:15
"Во всех коммерческих услугах мы хотим дарить клиентам эмоциональную теплоту обслуживания, которую могут создать только люди. Итак, когда мы создаём таких роботов, мы должны делать их очень похожими на людей", - сказал Линь Дэган, говоря о причинах выбора гиперреалистичного внешнего вида.
Говоря о том, смогут ли в ближайшем будущем роботы стать "слишком реалистичными", что их невозможно будет отличить от живых людей, Линь Дэган отметил, что вероятность этого крайне мала.
"Во-первых, роботы выглядят очень похожими только внешне, но с точки зрения движений тела и других характеристик сейчас очень сложно сделать их полностью похожими на людей", - сказал он.
По словам Линь Дэгана реалистичные роботы не несут опасности для людей, так как они являются компаньонами человека, как "домашние питомцы". Отвечая на вопрос о том, существует ли риск использования роботов для мошенничества, эксперт отметил, что отличить робота от человека легко.
"Существует множество способов создания цифровых людей онлайн, которые совершенно неотличимы от настоящих, робота же легко отличить, поэтому он не опасен", - добавил он.
Компания начала производство и продажи своих роботов в конце 2024 года. В настоящее время, отметил Линь Дэган, компания ведет продажи на китайском рынке, но также нацелена на глобальные продажи в будущем, включая Россию.
В пятницу в Пекине открылась ежегодная выставка робототехники, проходящая в рамках Всемирной конференции робототехники. В этом году выставка занимает площадь около 50 тысяч квадратных метров, свои инновационные продукты представляют более 200 компаний. Выставка продлится до 12 августа.
Эксперт рассказал, когда появится ИИ, схожий по уровню с человеческим
4 августа, 17:33
4 августа, 17:33
 
