Рейтинг@Mail.ru
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка" - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/reklama-2034539033.html
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка"
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка" - РИА Новости, 11.08.2025
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:18:00+03:00
2025-08-11T11:18:00+03:00
авто
россия
сбербанк россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ", организациям грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС предписала Сбербанку и Яндексу прекратить распространение ненадлежащей рекламы. Организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью "Яндекс Директа". Как указывает служба, рекламный баннер в интернете содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства, но в тексте отсутствовала предусмотренная законодательством о рекламе предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". "Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250806/reklama-2033755238.html
https://ria.ru/20250804/alfa-2033248463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7597b6d874fa6d5b79e06eeb0523c19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, происшествия
Авто, Россия, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Происшествия
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка"

ФАС признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка" в "Яндекс Директе"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ", организациям грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС предписала Сбербанку и Яндексу прекратить распространение ненадлежащей рекламы. Организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Работа офиса МТС-Банка - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей
6 августа, 16:33
Отмечается, что в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью "Яндекс Директа".
Как указывает служба, рекламный баннер в интернете содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства, но в тексте отсутствовала предусмотренная законодательством о рекламе предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".
"Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения", - добавляется в сообщении.
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
ФАС признала рекламу Альфа-банка ненадлежащей
4 августа, 13:36
 
АвтоРоссияСбербанк РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЯндексПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала