https://ria.ru/20250811/reklama-2034539033.html
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка"
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка" - РИА Новости, 11.08.2025
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:18:00+03:00
2025-08-11T11:18:00+03:00
2025-08-11T11:18:00+03:00
авто
россия
сбербанк россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ", организациям грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС предписала Сбербанку и Яндексу прекратить распространение ненадлежащей рекламы. Организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью "Яндекс Директа". Как указывает служба, рекламный баннер в интернете содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства, но в тексте отсутствовала предусмотренная законодательством о рекламе предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". "Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250806/reklama-2033755238.html
https://ria.ru/20250804/alfa-2033248463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7597b6d874fa6d5b79e06eeb0523c19b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, происшествия
Авто, Россия, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Происшествия
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Сбербанка"
ФАС признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка" в "Яндекс Директе"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ", организациям грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС
предписала Сбербанку
и Яндексу
прекратить распространение ненадлежащей рекламы. Организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью "Яндекс Директа".
Как указывает служба, рекламный баннер в интернете содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства, но в тексте отсутствовала предусмотренная законодательством о рекламе предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".
"Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения", - добавляется в сообщении.