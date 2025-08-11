https://ria.ru/20250811/razgovor-2034577392.html

Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили недавнюю встречу в Вашингтоне и предстоящие переговоры на Аляске. "Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.Путин отметил важность шагов, направленных на поддержание устойчивого мира между Ереваном и Баку. Он подтвердил готовность Москвы способствовать нормализации отношений между странами в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.Президент России, со своей стороны, рассказал об итогах встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к переговорам с Трампом на Аляске. Путин и Пашинян также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений, а именно развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействие в рамках ЕАЭС."Маршрут Трампа"В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в числе прочего нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.По словам Пашиняна, проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.Премьер также утверждает, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с исламской республикой.

