Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили недавнюю встречу в Вашингтоне и предстоящие переговоры на Аляске.
"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
Путин отметил важность шагов, направленных на поддержание устойчивого мира между Ереваном и Баку. Он подтвердил готовность Москвы способствовать нормализации отношений между странами в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.
Президент России, со своей стороны, рассказал об итогах встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к переговорам с Трампом на Аляске.
В минувшую среду Путин принял представителя Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. При посредничестве Уиткоффа президенты обменялись сигналами по теме Украины и обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Через пару дней Кремль и Белый дом объявили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
Путин и Пашинян также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений, а именно развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействие в рамках ЕАЭС.
"Маршрут Трампа"
В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в числе прочего нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне
9 августа, 01:22
Ереван и Баку выступили за открытие коммуникаций между странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении их суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.
По словам Пашиняна, проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.
Премьер также утверждает, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с исламской республикой.