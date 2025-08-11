Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
13:44 11.08.2025 (обновлено: 14:25 11.08.2025)
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили недавнюю встречу в Вашингтоне и... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили недавнюю встречу в Вашингтоне и предстоящие переговоры на Аляске. "Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.Путин отметил важность шагов, направленных на поддержание устойчивого мира между Ереваном и Баку. Он подтвердил готовность Москвы способствовать нормализации отношений между странами в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.Президент России, со своей стороны, рассказал об итогах встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к переговорам с Трампом на Аляске. Путин и Пашинян также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений, а именно развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействие в рамках ЕАЭС."Маршрут Трампа"В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в числе прочего нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.По словам Пашиняна, проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.Премьер также утверждает, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с исламской республикой.
2025
политика, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, владимир путин, сша, ильхам алиев, армения, евразийский экономический союз, россия, встреча путина и трампа на аляске, встреча путина с уиткоффом 6 августа
Политика, Азербайджан, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Ильхам Алиев, Армения, Евразийский экономический союз, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа

Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили недавнюю встречу в Вашингтоне и предстоящие переговоры на Аляске.
"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
СМИ: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор
7 августа, 22:30
Путин отметил важность шагов, направленных на поддержание устойчивого мира между Ереваном и Баку. Он подтвердил готовность Москвы способствовать нормализации отношений между странами в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.
Президент России, со своей стороны, рассказал об итогах встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к переговорам с Трампом на Аляске.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:51

В минувшую среду Путин принял представителя Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. При посредничестве Уиткоффа президенты обменялись сигналами по теме Украины и обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Через пару дней Кремль и Белый дом объявили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.

Путин и Пашинян также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений, а именно развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействие в рамках ЕАЭС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ раскрыли, чего хочет добиться Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 13:14

"Маршрут Трампа"

В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в числе прочего нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне
9 августа, 01:22

Ереван и Баку выступили за открытие коммуникаций между странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении их суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.

По словам Пашиняна, проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.
Премьер также утверждает, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с исламской республикой.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Глава МИД Ирана заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки
Вчера, 01:16
 
