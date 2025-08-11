https://ria.ru/20250811/pvo-2034574686.html
Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого августа с 07:20 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написали в Telegram-канале ведомства.Дроны сбили в том числе:Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
безопасность, россия, калужская область, брянская область, черное море, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
