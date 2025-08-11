https://ria.ru/20250811/pvo-2034574686.html

Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого августа с 07:20 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написали в Telegram-канале ведомства.Дроны сбили в том числе:Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

