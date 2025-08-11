Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 11.08.2025 (обновлено: 13:56 11.08.2025)
Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами
Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого августа с 07:20 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написали в Telegram-канале ведомства.Дроны сбили в том числе:Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"Одиннадцатого августа с 07:20 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написали в Telegram-канале ведомства.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР
Вчера, 12:22
Дроны сбили в том числе:
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
