ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву

2025-08-11T10:18:00+03:00

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В 9:35, 10:01 и 10:14 мэр сообщил о пяти сбитых дронах, направлявшихся к столице. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

