ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву

https://ria.ru/20250811/pvo-2034526358.html
Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:18:00+03:00
2025-08-11T10:18:00+03:00
2025-08-11T10:36:00+03:00
безопасность
сергей собянин
москва
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В 9:35, 10:01 и 10:14 мэр сообщил о пяти сбитых дронах, направлявшихся к столице. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
москва
