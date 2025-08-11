Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.08.2025
10:18 11.08.2025 (обновлено: 10:36 11.08.2025)
ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.08.2025
ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В 9:35, 10:01 и 10:14 мэр сообщил о пяти сбитых дронах, направлявшихся к столице. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Российские БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Катериновки
10 августа, 17:55
В 9:35, 10:01 и 10:14 мэр сообщил о пяти сбитых дронах, направлявшихся к столице.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСергей СобянинМоскваВооруженные силы Украины
 
 
