07:59 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/pvo-2034506867.html
Средства ПВО утром сбили семь украинских БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025
безопасность
республика крым
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. "В течение утра 11 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Нижегородской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
республика крым
нижегородская область
безопасность, республика крым, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Республика Крым, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение утра 11 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Нижегородской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2025
БезопасностьРеспублика КрымНижегородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
