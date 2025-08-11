https://ria.ru/20250811/pvo-2034506867.html
Средства ПВО утром сбили семь украинских БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО утром сбили семь украинских БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. "В течение утра 11 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Нижегородской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
