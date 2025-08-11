https://ria.ru/20250811/putin-2034631730.html

Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность

Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность

экономика

россия

николай патрушев

владимир путин

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. Доклад по этому вопросу делал Патрушев. "По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности. В частности, предусмотрено активное использование отечественных передовых разработок для исключения зависимости от иностранных технологий и комплектующих", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

россия

