Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность
Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность - РИА Новости, 11.08.2025
Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность
Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:03:00+03:00
2025-08-11T17:03:00+03:00
2025-08-11T17:03:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. Доклад по этому вопросу делал Патрушев. "По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности. В частности, предусмотрено активное использование отечественных передовых разработок для исключения зависимости от иностранных технологий и комплектующих", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
россия
Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность
Патрушев: Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности