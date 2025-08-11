Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил рост зарплат в Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
14:06 11.08.2025
Путин оценил рост зарплат в Омской области
Путин оценил рост зарплат в Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
Путин оценил рост зарплат в Омской области
Президент России Владимир Путин назвал приличным рост зарплат в Омской области. РИА Новости, 11.08.2025
омская область
россия
ямал
виталий хоценко
владимир путин
общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приличным рост зарплат в Омской области. В понедельник глава государства провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области. В частности, Хоценко отметил рост заработных плат - "порядка 18 процентов". "Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить". "Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона. Хоценко согласился. "Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам - у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - добавил глава Омской области.
омская область
россия
ямал
омская область, россия, ямал, виталий хоценко, владимир путин, общество
Омская область, Россия, Ямал, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Общество
Путин оценил рост зарплат в Омской области

Путин назвал приличным рост зарплат в Омской области

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приличным рост зарплат в Омской области.
В понедельник глава государства провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области. В частности, Хоценко отметил рост заработных плат - "порядка 18 процентов".
"Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить".
"Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона.
Хоценко согласился. "Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам - у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - добавил глава Омской области.
Омская областьРоссияЯмалВиталий ХоценкоВладимир ПутинОбщество
 
 
