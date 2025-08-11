Путин оценил рост зарплат в Омской области

https://ria.ru/20250811/putin-2034582633.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приличным рост зарплат в Омской области. В понедельник глава государства провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области. В частности, Хоценко отметил рост заработных плат - "порядка 18 процентов". "Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить". "Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона. Хоценко согласился. "Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам - у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата", - добавил глава Омской области.

