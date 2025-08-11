Рейтинг@Mail.ru
Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области
13:56 11.08.2025 (обновлено: 18:23 11.08.2025)
Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области
Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, а также инвестиционных проектах. Ключевые... РИА Новости, 11.08.2025
омская область
россия
виталий хоценко
владимир путин
общество
экономика
инвестиции
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, а также инвестиционных проектах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.ЖильеХоценко рассказал о ситуации с недвижимостью:&quot;Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44 процента, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали&quot;.В свою очередь, Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в области все еще достаточно много, но меньше, чем в некоторых других регионах.ЭкономикаГубернатор доложил Путину об экономическом развитии области:"Понятно, лидеров не догнать: Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству".Путин обратил внимание, что несмотря сохраняющийся отток кадров, его темп уменьшается. Он также указал на рост промышленного производства в регионе: он составил 3,3 процента. Это выше, чем в среднем по Сибири.ИнвестицииХоценко рассказал о начале нового цикла инвестпроектов: &quot;Все решения правительством приняты, средства предусмотрены, и мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает нас, город-миллионник, в развитии в части строительства&quot;.Губернатор попросил Путина поддержать эти проекты, тот согласился. По словам Хоценко, эти инициативы уже согласованы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым.Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности главы региона.
омская область
россия
омская область, россия, виталий хоценко, владимир путин, общество, экономика, инвестиции
Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Общество, Экономика, Инвестиции

Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, а также инвестиционных проектах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Жилье

Хоценко рассказал о ситуации с недвижимостью:
  • Программа по переселению из ветхого жилья выполнена.
«

"Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44 процента, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали".

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Виталий Хоценко
Губернатор Омской области
  • Имеющиеся сложности решаются по мере возможности, чтобы была видна динамика и процент износа коммунальных сетей был меньше в сравнении с прошлым годом.
  • Строительство в 2024 году выросло на 17 процентов: сдано 870 тысяч квадратных метров жилья.
  • Хотя обеспеченность жильем остается низкой, в этом году рост есть даже несмотря на уменьшение ипотечных программ и дорогие кредиты для строительства.
В свою очередь, Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в области все еще достаточно много, но меньше, чем в некоторых других регионах.
Экономика

Губернатор доложил Путину об экономическом развитии области:
  • Рост валового регионального продукта впервые превысил триллион рублей и продолжает увеличиваться.
  • В прошлом году был рекордный урожай зерновых: более четырех миллионов тонн зерна. Это восьмой показатель по России.
«
"Понятно, лидеров не догнать: Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству".
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Виталий Хоценко
Губернатор Омской области
  • Оборонная сфера находится на подъеме и тянет за собой зарплаты остальных отраслей: до 2022 года было 16 предприятий с занятостью в 20 тысяч человек, сегодня она превышает 40 тысяч и продолжает расти.
  • Эта тенденция не бесконечна, поэтому запускаются новые инвестпроекты в гражданской отрасли.
  • Рост зарплат приближается к 18 процентам, он опережает соседние регионы, однако там оплата труда выше.
  • В области есть проблема оттока кадров, характерная для Сибири: в 2022 году убыло 9,5 тысячи человек, в 2023-м — пять тысяч, в 2024-м — 1400.
Путин обратил внимание, что несмотря сохраняющийся отток кадров, его темп уменьшается. Он также указал на рост промышленного производства в регионе: он составил 3,3 процента. Это выше, чем в среднем по Сибири.

Инвестиции

Хоценко рассказал о начале нового цикла инвестпроектов:
  • Привлекаются инвестиции "Газпромнефти", группы компаний "Титан", "ЭКО-культуры", и компании "РОСТ", запускаются тепличные комбинаты.
  • Всего регион принял обязательства по инвестпроектам на более чем триллион рублей, планируется привлечь более восьми миллиардов рублей инвестиций.
  • К 2028 году планируется запустить новый аэропорт за чертой города.
«

"Все решения правительством приняты, средства предусмотрены, и мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает нас, город-миллионник, в развитии в части строительства".

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Виталий Хоценко
Губернатор Омской области
Губернатор попросил Путина поддержать эти проекты, тот согласился. По словам Хоценко, эти инициативы уже согласованы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности главы региона.
Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Общество, Экономика, Инвестиции
 
 
