Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области

2025-08-11

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, а также инвестиционных проектах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.ЖильеХоценко рассказал о ситуации с недвижимостью:"Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44 процента, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали".В свою очередь, Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в области все еще достаточно много, но меньше, чем в некоторых других регионах.ЭкономикаГубернатор доложил Путину об экономическом развитии области:"Понятно, лидеров не догнать: Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству".Путин обратил внимание, что несмотря сохраняющийся отток кадров, его темп уменьшается. Он также указал на рост промышленного производства в регионе: он составил 3,3 процента. Это выше, чем в среднем по Сибири.ИнвестицииХоценко рассказал о начале нового цикла инвестпроектов: "Все решения правительством приняты, средства предусмотрены, и мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает нас, город-миллионник, в развитии в части строительства".Губернатор попросил Путина поддержать эти проекты, тот согласился. По словам Хоценко, эти инициативы уже согласованы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым.Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности главы региона.

