Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, а также инвестиционных проектах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Хоценко рассказал о ситуации с недвижимостью:
- Программа по переселению из ветхого жилья выполнена.
"Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44 процента, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали".
- Имеющиеся сложности решаются по мере возможности, чтобы была видна динамика и процент износа коммунальных сетей был меньше в сравнении с прошлым годом.
- Строительство в 2024 году выросло на 17 процентов: сдано 870 тысяч квадратных метров жилья.
- Хотя обеспеченность жильем остается низкой, в этом году рост есть даже несмотря на уменьшение ипотечных программ и дорогие кредиты для строительства.
В свою очередь, Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в области все еще достаточно много, но меньше, чем в некоторых других регионах.
Губернатор доложил Путину об экономическом развитии области:
- Рост валового регионального продукта впервые превысил триллион рублей и продолжает увеличиваться.
- В прошлом году был рекордный урожай зерновых: более четырех миллионов тонн зерна. Это восьмой показатель по России.
"Понятно, лидеров не догнать: Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству".
- Оборонная сфера находится на подъеме и тянет за собой зарплаты остальных отраслей: до 2022 года было 16 предприятий с занятостью в 20 тысяч человек, сегодня она превышает 40 тысяч и продолжает расти.
- Эта тенденция не бесконечна, поэтому запускаются новые инвестпроекты в гражданской отрасли.
- Рост зарплат приближается к 18 процентам, он опережает соседние регионы, однако там оплата труда выше.
- В области есть проблема оттока кадров, характерная для Сибири: в 2022 году убыло 9,5 тысячи человек, в 2023-м — пять тысяч, в 2024-м — 1400.
Путин обратил внимание, что несмотря сохраняющийся отток кадров, его темп уменьшается. Он также указал на рост промышленного производства в регионе: он составил 3,3 процента. Это выше, чем в среднем по Сибири.
Хоценко рассказал о начале нового цикла инвестпроектов:
- Привлекаются инвестиции "Газпромнефти", группы компаний "Титан", "ЭКО-культуры", и компании "РОСТ", запускаются тепличные комбинаты.
- Всего регион принял обязательства по инвестпроектам на более чем триллион рублей, планируется привлечь более восьми миллиардов рублей инвестиций.
- К 2028 году планируется запустить новый аэропорт за чертой города.
"Все решения правительством приняты, средства предусмотрены, и мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает нас, город-миллионник, в развитии в части строительства".
Губернатор попросил Путина поддержать эти проекты, тот согласился. По словам Хоценко, эти инициативы уже согласованы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности главы региона.