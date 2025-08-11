Рейтинг@Mail.ru
11.08.2025

Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом
13:43 11.08.2025
Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом
в мире
сша
россия
армения
владимир путин
дональд трамп
никол пашинян
встреча путина с уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну об итогах беседы со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин... рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну об итогах беседы со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин... рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.
