Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом
Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом - РИА Новости, 11.08.2025
Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну об итогах беседы со спецпредставителем... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:43:00+03:00
2025-08-11T13:43:00+03:00
2025-08-11T13:43:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну об итогах беседы со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин... рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.
