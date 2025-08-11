https://ria.ru/20250811/putin-2034574200.html

Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Пашинян провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025

Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 11.08.2025

ЕРЕВАН, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина."Премьер-министр представил президенту РФ результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности, парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", - говорится в сообщении.Пашинян выразил уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона, отмечается в сообщении."Собеседники договорились продолжить активные контакты и политический диалог", - добавили в пресс-службе.

