Рейтинг@Mail.ru
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 11.08.2025 (обновлено: 13:39 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/putin-2034574200.html
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:30:00+03:00
2025-08-11T13:39:00+03:00
армения
в мире
россия
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
ЕРЕВАН, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина."Премьер-министр представил президенту РФ результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности, парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", - говорится в сообщении.Пашинян выразил уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона, отмечается в сообщении."Собеседники договорились продолжить активные контакты и политический диалог", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250810/iran-2034476333.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, россия, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, обсе
Армения, В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян, ОБСЕ
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Премьер Армении Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр представил президенту РФ результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности, парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", - говорится в сообщении.
Пашинян выразил уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона, отмечается в сообщении.
"Собеседники договорились продолжить активные контакты и политический диалог", - добавили в пресс-службе.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В КСИР заявили, что Алиев и Пашинян совершили ошибку, как и Зеленский
10 августа, 22:07
 
АрменияВ миреРоссияАзербайджанВладимир ПутинНикол ПашинянОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала