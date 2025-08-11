Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/putin-2034561260.html
Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"
Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" - РИА Новости, 11.08.2025
Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"
Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия 12-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" отметил ее РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:39:00+03:00
2025-08-11T12:39:00+03:00
россия
москва
калужская область
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия 12-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" отметил ее роль в сохранении преемственности поколений и воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша экспедиция, стартовавшая в 2014 году, объединяет сплочённую команду энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную ответственность за сбережение памяти о ратной истории нашей Родины, о подвиге защитников столицы, всех участников битвы за Москву, которая разворачивалась на Западном и других фронтах. На протяжении многих лет вы проводите поисковые работы в Калужской области, на местах жесточайших сражений Великой Отечественной войны, обустраиваете воинские захоронения, заботитесь о ветеранах, возвращаете потомкам бойцов и командиров героические страницы семейных историй", - говорится в послании. Российский лидер подчеркнул, что деятельность экспедиции играет значимую роль в развитии исторического просвещения, сохранении преемственности поколений, воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах, незыблемых ценностях патриотизма и гражданственности.
https://ria.ru/20250808/puteshestviya-2033970435.html
россия
москва
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, калужская область, владимир путин, общество
Россия, Москва, Калужская область, Владимир Путин, Общество
Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"

Путин: экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" объединяет энергичных людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия 12-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" отметил ее роль в сохранении преемственности поколений и воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваша экспедиция, стартовавшая в 2014 году, объединяет сплочённую команду энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную ответственность за сбережение памяти о ратной истории нашей Родины, о подвиге защитников столицы, всех участников битвы за Москву, которая разворачивалась на Западном и других фронтах. На протяжении многих лет вы проводите поисковые работы в Калужской области, на местах жесточайших сражений Великой Отечественной войны, обустраиваете воинские захоронения, заботитесь о ветеранах, возвращаете потомкам бойцов и командиров героические страницы семейных историй", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что деятельность экспедиции играет значимую роль в развитии исторического просвещения, сохранении преемственности поколений, воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах, незыблемых ценностях патриотизма и гражданственности.
Участники 10-й Большой арктической экспедиции под руководством полярника Матвея Шпаро на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На 5000 кандидатов — 14 победителей: кто попал в Арктику в экспедицию мечты
8 августа, 08:00
 
РоссияМоскваКалужская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала