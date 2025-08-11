https://ria.ru/20250811/putin-2034561260.html

Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"

Путин отметил роль экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"

Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия 12-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" отметил ее

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия 12-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" отметил ее роль в сохранении преемственности поколений и воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша экспедиция, стартовавшая в 2014 году, объединяет сплочённую команду энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную ответственность за сбережение памяти о ратной истории нашей Родины, о подвиге защитников столицы, всех участников битвы за Москву, которая разворачивалась на Западном и других фронтах. На протяжении многих лет вы проводите поисковые работы в Калужской области, на местах жесточайших сражений Великой Отечественной войны, обустраиваете воинские захоронения, заботитесь о ветеранах, возвращаете потомкам бойцов и командиров героические страницы семейных историй", - говорится в послании. Российский лидер подчеркнул, что деятельность экспедиции играет значимую роль в развитии исторического просвещения, сохранении преемственности поколений, воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах, незыблемых ценностях патриотизма и гражданственности.

