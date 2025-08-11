Рейтинг@Mail.ru
Соглашение Путина и Трампа будут срывать всеми способами - РИА Новости, 11.08.2025
08:00 11.08.2025
Соглашение Путина и Трампа будут срывать всеми способами
Первые дни, прошедшие после визита в Кремль спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, достойны того, чтобы войти в учебники. Такого информационного вала по Украине в мировых СМИ не было со времен начала СВО. Причем в этот раз цунами не остановило почти полное отсутствие информации о событии — наоборот, оно его стимулировало. Серьезные переговоры потому и серьезные, что под камеры на потеху публике не ведутся и результаты их до заключения окончательного соглашения не разглашаются. Поэтому информационные лакуны о договоренностях по Украине между Россией и США заполнены лавиной вбросов, фейков, слухов, домыслов, инсинуаций.Можно обмануться в выводах и начать рассуждать об особенностях информационного общества, которое за отсутствием официальной информации готово потреблять любые отбросы. Но здесь другой случай. Информационный хаос — "заслуга" производителей, а не потребителей, он создается централизованно. Фейки, слухи и домыслы о российско-американских переговорах идут не снизу, от маргинальных групп в соцсетях. Они генерируются ведущими, самыми массовыми и самыми респектабельными (в прошлом) западными СМИ — и сверху спускаются аудитории, которая, может, и не хочет читать всю эту пургу. В потоке бреда прослеживается система.Возьмем самую бредовую "новость" последних дней: "источник" сообщил каналу CBS, что Владимир Путин передал через Уиткоффа орден Ленина (!) сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на СВО, где воевал за Россию. Мы можем покрутить по поводу такой ахинеи пальцем у виска, только ахинея не для нас написана. Целевая аудитория фейка — "глубинный американец": малообразованный, не интересующийся миром за пределами Америки, преимущественно пожилого возраста. Он думает, что в России до сих пор коммунизм, а еще его в школе учили, что коммунизм — это зло и греховность. Из "источника" CBS он должен сделать вывод, что в Вашингтоне даже офицеры ЦРУ продались "красному дьяволу", а президент Трамп хочет заключить сделку с самим Сатаной.И все такие "новости от источников" подчинены общей задаче: повлиять на политическую ситуацию путем информационно-психологических манипуляций. Внедрить в массовое сознание и в сознание политических лидеров выдуманную реальность, чтобы она стала настоящей. Отсюда поток бесконечных "инсайдов" о том, что Путин согласился на вступление Украины в НАТО в обмен на территории, что Трамп поставил Путину условием встречи с собой встречу с Зеленским, что Зеленского позовут на встречу Путина с Трампом, что европейских лидеров тоже позовут, что встреча будет в Будапеште, Ватикане, Риме...Вся эта вакханалия началась до того, как Кремль и Белый дом объявили встречу президентов на Аляске 15 августа. Время и место доказывают, что на сей раз Россия и США твердо намерены прийти по Украине к финальному соглашению. Поэтому что будет накануне и после встречи, лучше даже не представлять. Все равно нас это все ожидает — шум будет такой, что никуда не деться и уши не заткнуть.Информационная война — это последнее, что сегодня осталось у сторонников киевского режима. Три года назад, когда они организовали массированную психологическую атаку на всех нас — с Бучей, обливанием красной краской российских послов и "отменой" России, — эти люди были хозяевами положения. Их лидером был президент США, они верили, что российская экономика "разорвана в клочья", и были уверены, что прокси-война на Украине натовским оружием нанесет России стратегическое поражение на поле боя. Сегодня Россия побеждает на поле боя, ее экономика выдерживает рекордное количество санкций, а президент США — человек, который хочет выйти из всего этого. Киев и его группа поддержки в отчаянном положении. Срочно изобрести и сбросить информационную ядерную бомбу — все, что им остается.
Александр Носович
