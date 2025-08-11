Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/punkt-2034614842.html
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Северск и населенного пункта Серебрянка обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА и... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:05:00+03:00
2025-08-11T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Северск и населенного пункта Серебрянка обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА и блиндаж с живой силой противника, сообщила РИА Новости прес-служба Минобороны РФ. "Операторы разведывательных дронов 6-й мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии обнаружили точку управления беспилотников противника. Отследив бойцов ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БпЛА противника был уничтожен", - рассказали в ведомстве. Помимо этого, как сообщила пресс-служба ведомства, подразделения бригады выявили еще один пункт управления беспилотников противника, который был уничтожен с помощью 152-миллиметрового орудия, тем самым противник лишился важной точки управления войсками на Северском направлении. "В районе населенного пункта Серебрянка бойцами 7-й омсбр (отдельной мотострелковой бригады) были вскрыты позиции живой силы противника и средств управления беспилотниками. Благодаря работе артиллерии бригады все цели были уничтожены", - подытожили в ведомстве.
https://ria.ru/20250811/voennye-2034603488.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_88c7deb42989358db93e2fffaf6da6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении

ВС РФ в районе Северска и Серебрянки уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Северск и населенного пункта Серебрянка обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА и блиндаж с живой силой противника, сообщила РИА Новости прес-служба Минобороны РФ.
"Операторы разведывательных дронов 6-й мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии обнаружили точку управления беспилотников противника. Отследив бойцов ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БпЛА противника был уничтожен", - рассказали в ведомстве.
Рубикон поражает дроны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Российские военные сбили неопознанный украинский беспилотник в зоне СВО
Вчера, 15:13
Помимо этого, как сообщила пресс-служба ведомства, подразделения бригады выявили еще один пункт управления беспилотников противника, который был уничтожен с помощью 152-миллиметрового орудия, тем самым противник лишился важной точки управления войсками на Северском направлении.
"В районе населенного пункта Серебрянка бойцами 7-й омсбр (отдельной мотострелковой бригады) были вскрыты позиции живой силы противника и средств управления беспилотниками. Благодаря работе артиллерии бригады все цели были уничтожены", - подытожили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала