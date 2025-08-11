https://ria.ru/20250811/punkt-2034614842.html

ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Северск и населенного пункта Серебрянка обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА и блиндаж с живой силой противника, сообщила РИА Новости прес-служба Минобороны РФ. "Операторы разведывательных дронов 6-й мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии обнаружили точку управления беспилотников противника. Отследив бойцов ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БпЛА противника был уничтожен", - рассказали в ведомстве. Помимо этого, как сообщила пресс-служба ведомства, подразделения бригады выявили еще один пункт управления беспилотников противника, который был уничтожен с помощью 152-миллиметрового орудия, тем самым противник лишился важной точки управления войсками на Северском направлении. "В районе населенного пункта Серебрянка бойцами 7-й омсбр (отдельной мотострелковой бригады) были вскрыты позиции живой силы противника и средств управления беспилотниками. Благодаря работе артиллерии бригады все цели были уничтожены", - подытожили в ведомстве.

