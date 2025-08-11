Рейтинг@Mail.ru
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 11.08.2025 (обновлено: 08:38 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/prokuratura-2034509244.html
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура - РИА Новости, 11.08.2025
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура
Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов в Арзамасе, сообщает... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:30:00+03:00
2025-08-11T08:38:00+03:00
происшествия
нижегородская область
арзамас
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов в Арзамасе, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, в понедельник ранним утром на территории промышленного предприятия в Арзамасе упал БПЛА. "Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров на месте происшествия осуществляет личный контроль за ситуацией и установлением всех обстоятельств. Прокуратурой также будет проконтролировано соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.
https://ria.ru/20250810/svo-2034472333.html
нижегородская область
арзамас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_f4f37dc63a3456d40bcc8f9a24e88bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, арзамас, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Арзамас, Глеб Никитин
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Арзамасе

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов в Арзамасе, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в понедельник ранним утром на территории промышленного предприятия в Арзамасе упал БПЛА.
"Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров на месте происшествия осуществляет личный контроль за ситуацией и установлением всех обстоятельств. Прокуратурой также будет проконтролировано соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Северска
Вчера, 21:08
 
ПроисшествияНижегородская областьАрзамасГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала