На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура

На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура

2025-08-11

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов в Арзамасе, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, в понедельник ранним утром на территории промышленного предприятия в Арзамасе упал БПЛА. "Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров на месте происшествия осуществляет личный контроль за ситуацией и установлением всех обстоятельств. Прокуратурой также будет проконтролировано соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.

нижегородская область

арзамас

2025

