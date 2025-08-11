https://ria.ru/20250811/prokuratura-2034509244.html
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура
На месте падения БПЛА в Арзамасе работает прокуратура
происшествия
нижегородская область
арзамас
глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов в Арзамасе, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, в понедельник ранним утром на территории промышленного предприятия в Арзамасе упал БПЛА. "Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров на месте происшествия осуществляет личный контроль за ситуацией и установлением всех обстоятельств. Прокуратурой также будет проконтролировано соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.
