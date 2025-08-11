Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/priznanie-2034524741.html
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных - РИА Новости, 11.08.2025
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных
ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:10:00+03:00
2025-08-11T10:10:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034509850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_457af25ab37a468b67ab1b6e1c94cc15.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом "Россия 24". "С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Под предлогом того, что вы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. И я передала все свои паспортные данные ему", - сказала одна из женщин. Еще одна пенсионерка сообщила, что перед тем, как принудить к противоправным действиям, её обманули мошенники на сумму более миллиона рублей. "Началось с того, что звонила мне мошенница насчёт телефона, то ли отключать будут, вы хотите оставить телефон? Начала она с того, что и имя, и фамилия, ну всё буквально моё", - рассказала она. Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.
https://ria.ru/20250805/kadry-2033407805.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1
ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных.
2025-08-11T10:10
true
PT1M54S
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 2
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 2
2025-08-11T10:10
true
PT0M59S
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 3
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 3
2025-08-11T10:10
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034509850_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbfef7e44910571a1fd4fba8189f7efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных

ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, готовивших убийства военных РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом "Россия 24".
"С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Под предлогом того, что вы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. И я передала все свои паспортные данные ему", - сказала одна из женщин.
Еще одна пенсионерка сообщила, что перед тем, как принудить к противоправным действиям, её обманули мошенники на сумму более миллиона рублей.
"Началось с того, что звонила мне мошенница насчёт телефона, то ли отключать будут, вы хотите оставить телефон? Начала она с того, что и имя, и фамилия, ну всё буквально моё", - рассказала она.
Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.
Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Брянской области
5 августа, 10:33
 
УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала