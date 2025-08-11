https://ria.ru/20250811/priznanie-2034524741.html
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных - РИА Новости, 11.08.2025
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных
ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:10:00+03:00
2025-08-11T10:10:00+03:00
2025-08-11T10:10:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034509850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_457af25ab37a468b67ab1b6e1c94cc15.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом "Россия 24". "С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Под предлогом того, что вы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. И я передала все свои паспортные данные ему", - сказала одна из женщин. Еще одна пенсионерка сообщила, что перед тем, как принудить к противоправным действиям, её обманули мошенники на сумму более миллиона рублей. "Началось с того, что звонила мне мошенница насчёт телефона, то ли отключать будут, вы хотите оставить телефон? Начала она с того, что и имя, и фамилия, ну всё буквально моё", - рассказала она. Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.
https://ria.ru/20250805/kadry-2033407805.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1
ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных.
2025-08-11T10:10
true
PT1M54S
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 2
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 2
2025-08-11T10:10
true
PT0M59S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034509850_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbfef7e44910571a1fd4fba8189f7efb.jpg
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 3
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 3
2025-08-11T10:10
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных
ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, готовивших убийства военных РФ
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом "Россия 24".
"С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Под предлогом того, что вы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. И я передала все свои паспортные данные ему", - сказала одна из женщин.
Еще одна пенсионерка сообщила, что перед тем, как принудить к противоправным действиям, её обманули мошенники на сумму более миллиона рублей.
"Началось с того, что звонила мне мошенница насчёт телефона, то ли отключать будут, вы хотите оставить телефон? Начала она с того, что и имя, и фамилия, ну всё буквально моё", - рассказала она.
Ранее ФСБ
сообщила, что сотрудники спецслужб Украины
, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.