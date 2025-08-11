https://ria.ru/20250811/priznanie-2034524741.html

ФСБ показала признание пенсионерок, готовивших убийства российских военных

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных, видеоролик был обнародован телеканалом "Россия 24". "С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Под предлогом того, что вы везде даете свои паспортные данные, попросил назвать их. И я передала все свои паспортные данные ему", - сказала одна из женщин. Еще одна пенсионерка сообщила, что перед тем, как принудить к противоправным действиям, её обманули мошенники на сумму более миллиона рублей. "Началось с того, что звонила мне мошенница насчёт телефона, то ли отключать будут, вы хотите оставить телефон? Начала она с того, что и имя, и фамилия, ну всё буквально моё", - рассказала она. Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.

украина

2025

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия