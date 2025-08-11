https://ria.ru/20250811/primore-2034583588.html

В Приморье подростки избили и обстреляли мужчину

2025-08-11T14:08:00+03:00

происшествия

приморский край

россия

артем

следственный комитет россии (ск рф)

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Подростки избили юношу в Артёме Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. По данным ведомства, 2 августа в вечернее время группа подростков 15 и 16 лет в ходе ссоры избила юношу, после чего несовершеннолетние несколько раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия. "Следователи СКР Приморья возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 21-летнего мужчины в городе Артём по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают личности фигурантов.

происшествия, приморский край, россия, артем, следственный комитет россии (ск рф)