В Приморье подростки избили и обстреляли мужчину - РИА Новости, 11.08.2025
14:08 11.08.2025
В Приморье подростки избили и обстреляли мужчину
Подростки избили юношу в Артёме Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 11.08.2025
происшествия
приморский край
россия
артем
следственный комитет россии (ск рф)
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Подростки избили юношу в Артёме Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. По данным ведомства, 2 августа в вечернее время группа подростков 15 и 16 лет в ходе ссоры избила юношу, после чего несовершеннолетние несколько раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия. &quot;Следователи СКР Приморья возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 21-летнего мужчины в городе Артём по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ&quot;, - говорится в сообщении.Следователи устанавливают личности фигурантов.
приморский край
россия
артем
происшествия, приморский край, россия, артем, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Россия, Артем, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье подростки избили и обстреляли мужчину

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Подростки избили юношу в Артёме Приморского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону.
По данным ведомства, 2 августа в вечернее время группа подростков 15 и 16 лет в ходе ссоры избила юношу, после чего несовершеннолетние несколько раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия.
«

"Следователи СКР Приморья возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 21-летнего мужчины в городе Артём по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают личности фигурантов.
