Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжаловала приговор

https://ria.ru/20250811/prigovor-2034687681.html

2025-08-11T22:57:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, осужденная на 24 года колонии по делу об истязании и убийстве пятилетнего мальчика, обжаловала приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Хорова. "Да, приговор обжалован", - сказала собеседница агентства. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, своего мужа, племянника супруга – Даниила Егольникова. Свердловский областной суд 28 июля приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом инстанция освободила от наказания по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) за истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Также по решению суда с фигурантки взыскана моральная компенсация в один миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика. Гособвинение просило для Наумовой максимально возможное наказание – 25 лет, для Егольникова – шесть. Адвокат Хорова заявляла РИА Новости, что с приговором они не согласны и будут его обжаловать. Как уточнял журналистам следователь по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Сергей Кибардин, во время расследования дела были изъяты технические устройства, материалы из которых легли в обвинительное заключение: среди них – видеозаписи причинения ребенку телесных повреждений, фактов связывания. Сложность расследования, говорил следователь, была и в том, что "тело пятилетнего мальчика длительное время находилось фактически замурованным в полиэтилене". Наумова помещала ребенка в зимнее время суток в подпол без одежды, не давала ему еды, кроме того, привязывала его конечности к дверным ручкам, удерживала долгое время связанным в диване, использовала электрошокер, рассказывал журналистам начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. Егольников тоже привязывал ребенка к дверным ручкам и помещал туда, куда говорила Наумова. В прокуратуре сообщали, что первый полностью признал свою вину, а вторая признала вину только в мошенничестве при получении выплат. Опекуншу, помимо убийства, обвиняли еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. Племяннику ее мужа вменяли 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания с особой жестокостью. Оба были признаны вменяемыми. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения – также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.

