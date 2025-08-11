Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня - РИА Новости, 11.08.2025
13:48 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/povestka-2034578435.html
Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:48:00+03:00
2025-08-11T13:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034308796.html
Путин и Пашинян в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней повестки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
