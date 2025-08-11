https://ria.ru/20250811/povestka-2034578435.html
Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
евразийский экономический союз
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
россия, армения, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз
