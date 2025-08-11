https://ria.ru/20250811/povestka-2034578435.html

Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня

Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня - РИА Новости, 11.08.2025

Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:48:00+03:00

2025-08-11T13:48:00+03:00

2025-08-11T13:48:00+03:00

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034308796.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, армения, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз