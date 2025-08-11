Рейтинг@Mail.ru
Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:12 11.08.2025
Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области
Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области - РИА Новости, 11.08.2025
Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области
В Рязанской области открылась выставка, посвященная операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, сообщил губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 11.08.2025
рязанская область
рязанская область
павел малков
сво
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. В Рязанской области открылась выставка, посвященная операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "В Касимовском округе открылась выставка, посвященная теперь уже легендарной операции "Поток". Экспозиция находится в Музее воинской славы села Погост Касимовского округа", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что центром выставки стал фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу. "Шесть дней наши бойцы двигались по ней в тыл противника. Они преодолели более десяти километров. Экспонаты рассказывают о трудностях, с которыми столкнулись наши воины. О мужестве, военной смекалке и героических усилиях, благодаря которым была освобождена Суджа", - добавил Павел Малков. Глава региона поблагодарил создателя музея воинской славы, командира поискового отряда "Железные Витязи" Евгения Сикирицкого и всех, кто участвовал в создании выставки. "Операция "Поток" — образец стойкости и находчивости русского солдата. Спасибо всем нашим воинам, которые освобождали Курскую область и сейчас продолжают защищать Родину на специальной военной операции. Победа будет за нами!" - подчеркнул Павел Малков.
рязанская область
рязанская область, павел малков, сво
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, СВО
Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области

Малков: посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области

© Фото : Друг для друга — Медиа/Антон ФилипповОборудование, которое использовалось российскими военнослужащими в ходе операции "Поток"
Оборудование, которое использовалось российскими военнослужащими в ходе операции Поток - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Друг для друга — Медиа/Антон Филиппов
Оборудование, которое использовалось российскими военнослужащими в ходе операции "Поток". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. В Рязанской области открылась выставка, посвященная операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"В Касимовском округе открылась выставка, посвященная теперь уже легендарной операции "Поток". Экспозиция находится в Музее воинской славы села Погост Касимовского округа", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что центром выставки стал фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу.
"Шесть дней наши бойцы двигались по ней в тыл противника. Они преодолели более десяти километров. Экспонаты рассказывают о трудностях, с которыми столкнулись наши воины. О мужестве, военной смекалке и героических усилиях, благодаря которым была освобождена Суджа", - добавил Павел Малков.
Глава региона поблагодарил создателя музея воинской славы, командира поискового отряда "Железные Витязи" Евгения Сикирицкого и всех, кто участвовал в создании выставки.
"Операция "Поток" — образец стойкости и находчивости русского солдата. Спасибо всем нашим воинам, которые освобождали Курскую область и сейчас продолжают защищать Родину на специальной военной операции. Победа будет за нами!" - подчеркнул Павел Малков.
Рязанская область, Павел Малков, СВО
 
 
