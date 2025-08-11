https://ria.ru/20250811/potok-2034635054.html

Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области

Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области

Посвященная операции "Поток" выставка открылась в Рязанской области

В Рязанской области открылась выставка, посвященная операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, сообщил губернатор Рязанской области Павел...

РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. В Рязанской области открылась выставка, посвященная операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "В Касимовском округе открылась выставка, посвященная теперь уже легендарной операции "Поток". Экспозиция находится в Музее воинской славы села Погост Касимовского округа", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что центром выставки стал фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу. "Шесть дней наши бойцы двигались по ней в тыл противника. Они преодолели более десяти километров. Экспонаты рассказывают о трудностях, с которыми столкнулись наши воины. О мужестве, военной смекалке и героических усилиях, благодаря которым была освобождена Суджа", - добавил Павел Малков. Глава региона поблагодарил создателя музея воинской славы, командира поискового отряда "Железные Витязи" Евгения Сикирицкого и всех, кто участвовал в создании выставки. "Операция "Поток" — образец стойкости и находчивости русского солдата. Спасибо всем нашим воинам, которые освобождали Курскую область и сейчас продолжают защищать Родину на специальной военной операции. Победа будет за нами!" - подчеркнул Павел Малков.

