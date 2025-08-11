https://ria.ru/20250811/postradavshie-2034679377.html

Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ

Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025

Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ

Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T21:16:00+03:00

2025-08-11T21:16:00+03:00

2025-08-11T21:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

ТУЛА, 11 авг — РИА Новости. Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших. При обстреле Шебекино женщина получила осколочные ранения ноги и рану лица. От удара FPV-дрона в селе Ясные Зори мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и рук. Во время атаки БПЛА на частный дом в поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара. "Количество раненых при обстреле Шебекино увеличилось до двух. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине оказали медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно. "В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины