Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 11.08.2025
Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ
ТУЛА, 11 авг — РИА Новости. Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших. При обстреле Шебекино женщина получила осколочные ранения ноги и рану лица. От удара FPV-дрона в селе Ясные Зори мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и рук. Во время атаки БПЛА на частный дом в поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара. "Количество раненых при обстреле Шебекино увеличилось до двух. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине оказали медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно. "В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ

Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 2

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТУЛА, 11 авг — РИА Новости. Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших. При обстреле Шебекино женщина получила осколочные ранения ноги и рану лица. От удара FPV-дрона в селе Ясные Зори мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и рук. Во время атаки БПЛА на частный дом в поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара.
"Количество раненых при обстреле Шебекино увеличилось до двух. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчине оказали медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно.
"В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Заголовок открываемого материала