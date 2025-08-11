https://ria.ru/20250811/postradavshie-2034679377.html
Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах ВСУ
2025-08-11T21:16:00+03:00
ТУЛА, 11 авг — РИА Новости. Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших. При обстреле Шебекино женщина получила осколочные ранения ноги и рану лица. От удара FPV-дрона в селе Ясные Зори мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и рук. Во время атаки БПЛА на частный дом в поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара. "Количество раненых при обстреле Шебекино увеличилось до двух. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине оказали медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно. "В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
