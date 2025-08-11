https://ria.ru/20250811/poruchitelstvo-2034499569.html

Эксперт предупредил о серьезных рисках для поручителей по кредитам

2025-08-11T02:17:00+03:00

2025-08-11T02:17:00+03:00

2025-08-11T05:55:00+03:00

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Соглашаясь на поручительство, гражданам стоит помнить, что подобное обязательство сопряжено с определенными рисками, рассказал агентству "Прайм" эксперт по финансово-правовой безопасности МГО "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель АКГ АИП Сергей Елин.В случае невыплаты кредита заемщиком банк может потребовать полного погашения долга от поручителя, включая проценты, штрафы и судебные расходы."Кроме того, наличие действующего поручительства снижает шансы на одобрение нового кредита, так как банки учитывают потенциальные обязательства", — добавил Елин.Если ни заемщик, ни поручитель не платят, банк может подать в суд. Если сумма долга слишком велика, поручитель может быть вынужден объявить о банкротстве. Даже смерть заемщика не всегда освобождает поручителя от обязательств.Эксперт посоветовал соглашаться на поручительство только при полном доверии к заемщику и четком понимании всех возможных последствий.

