02:17 11.08.2025 (обновлено: 05:55 11.08.2025)
Эксперт предупредил о серьезных рисках для поручителей по кредитам
сергей елин
общество
россия
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Соглашаясь на поручительство, гражданам стоит помнить, что подобное обязательство сопряжено с определенными рисками, рассказал агентству "Прайм" эксперт по финансово-правовой безопасности МГО "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель АКГ АИП Сергей Елин.В случае невыплаты кредита заемщиком банк может потребовать полного погашения долга от поручителя, включая проценты, штрафы и судебные расходы."Кроме того, наличие действующего поручительства снижает шансы на одобрение нового кредита, так как банки учитывают потенциальные обязательства", — добавил Елин.Если ни заемщик, ни поручитель не платят, банк может подать в суд. Если сумма долга слишком велика, поручитель может быть вынужден объявить о банкротстве. Даже смерть заемщика не всегда освобождает поручителя от обязательств.Эксперт посоветовал соглашаться на поручительство только при полном доверии к заемщику и четком понимании всех возможных последствий.
сергей елин, общество, россия
Сергей Елин, Общество, Россия
© Depositphotos.com / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы
© Depositphotos.com / SergPoznanskiy
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Соглашаясь на поручительство, гражданам стоит помнить, что подобное обязательство сопряжено с определенными рисками, рассказал агентству "Прайм" эксперт по финансово-правовой безопасности МГО "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель АКГ АИП Сергей Елин.
В случае невыплаты кредита заемщиком банк может потребовать полного погашения долга от поручителя, включая проценты, штрафы и судебные расходы.
"Кроме того, наличие действующего поручительства снижает шансы на одобрение нового кредита, так как банки учитывают потенциальные обязательства", — добавил Елин.
Если ни заемщик, ни поручитель не платят, банк может подать в суд. Если сумма долга слишком велика, поручитель может быть вынужден объявить о банкротстве. Даже смерть заемщика не всегда освобождает поручителя от обязательств.
Эксперт посоветовал соглашаться на поручительство только при полном доверии к заемщику и четком понимании всех возможных последствий.
