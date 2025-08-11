Рейтинг@Mail.ru
В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/polsha-2034640742.html
В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва
В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва - РИА Новости, 11.08.2025
В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва
Прокуратура Польши передала в суд обвинительное заключение в отношении гражданки Украины Кристины С., обвиняемой в создании угрозы взрыва большой мощности,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:25:00+03:00
2025-08-11T17:25:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура Польши передала в суд обвинительное заключение в отношении гражданки Украины Кристины С., обвиняемой в создании угрозы взрыва большой мощности, сообщается на сайте ведомства. Согласно заявлению прокуратуры, в ходе расследования, проведенного совместно с Агентством внутренней безопасности, установлено, что в июле 2024 года обвиняемая участвовала в пересылке посылки с кумулятивной бомбой. Женщина обвиняется в соучастии в создании угрозы взрыва. "Обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы", - заявили в правоохранительных органах. Отмечается, что заключение химической экспертизы, полученное в отделе судебно-медицинской экспертизы Агентства внутренней безопасности, указывает на то, что взрыв груза мог нанести значительный ущерб критически важной инфраструктуре, пробив топливные баки, перекрытия зданий или стальные конструкции. По данным следствия, Кристина С. совершила преступление совместно с гражданином Украины и двумя гражданами России. В отношении четырех человек все еще ведется расследование. Двое из них заключены под стражу.
https://ria.ru/20250811/polsha-2034565526.html
https://ria.ru/20250311/polsha-2004331900.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_310:0:5271:3721_1920x0_80_0_0_7cfb76181740fdd62e01de6c677b19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия
В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва

В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва большой мощности

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура Польши передала в суд обвинительное заключение в отношении гражданки Украины Кристины С., обвиняемой в создании угрозы взрыва большой мощности, сообщается на сайте ведомства.
Согласно заявлению прокуратуры, в ходе расследования, проведенного совместно с Агентством внутренней безопасности, установлено, что в июле 2024 года обвиняемая участвовала в пересылке посылки с кумулятивной бомбой. Женщина обвиняется в соучастии в создании угрозы взрыва.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации
Вчера, 13:00
"Обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы", - заявили в правоохранительных органах.
Отмечается, что заключение химической экспертизы, полученное в отделе судебно-медицинской экспертизы Агентства внутренней безопасности, указывает на то, что взрыв груза мог нанести значительный ущерб критически важной инфраструктуре, пробив топливные баки, перекрытия зданий или стальные конструкции.
По данным следствия, Кристина С. совершила преступление совместно с гражданином Украины и двумя гражданами России. В отношении четырех человек все еще ведется расследование. Двое из них заключены под стражу.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
11 марта, 14:58
 
В миреУкраинаПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала