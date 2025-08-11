https://ria.ru/20250811/polsha-2034640742.html
В Польше гражданку Украины обвинили в создании угрозы взрыва
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура Польши передала в суд обвинительное заключение в отношении гражданки Украины Кристины С., обвиняемой в создании угрозы взрыва большой мощности, сообщается на сайте ведомства. Согласно заявлению прокуратуры, в ходе расследования, проведенного совместно с Агентством внутренней безопасности, установлено, что в июле 2024 года обвиняемая участвовала в пересылке посылки с кумулятивной бомбой. Женщина обвиняется в соучастии в создании угрозы взрыва. "Обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы", - заявили в правоохранительных органах. Отмечается, что заключение химической экспертизы, полученное в отделе судебно-медицинской экспертизы Агентства внутренней безопасности, указывает на то, что взрыв груза мог нанести значительный ущерб критически важной инфраструктуре, пробив топливные баки, перекрытия зданий или стальные конструкции. По данным следствия, Кристина С. совершила преступление совместно с гражданином Украины и двумя гражданами России. В отношении четырех человек все еще ведется расследование. Двое из них заключены под стражу.
