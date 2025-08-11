https://ria.ru/20250811/polsha-2034565526.html

В Польше призвали помочь Украине в мобилизации

ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Власти Польши должны подумать, как способствовать мобилизации граждан Украины, живущих в Польше, заявил в понедельник депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" Павел Яблоньский в эфире телеканала Polsat News. "У нас много украинских граждан, которые могли бы служить в армии, могли бы защищать свою родину, но по каким-то причинам этого не делают, и Украина не справляется", — отметил Яблоньский. По его словам, польской стороне следует сосредоточиться на оказании помощи украинскому правительству для более эффективной мобилизации украинских граждан, включая граждан Украины в Польше. Политик также прокомментировал вспыхнувший в Польше скандал из-за демонстрации во время концерта белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве красно-черных флагов ОУН-УПА*. "Я тоже в ярости, когда вижу подобное. Человек, который принёс туда этот флаг и даже хвастался им в социальных сетях, должен быть привлечен к ответственности, потому что это фактически разжигает ненависть, прославляет преступления Бандеры. Использование этих цветов, этого флага на территории Польши — глубоко возмутительно", — заявил Яблоньский, Польский фонд "Центр мониторинга антиполонизма" намерен направить в прокуратуру страны заявление о пропаганде нацизма на концерте, где была замечена символика ОУН-УПА* и отрядов СС. "Мы не можем допустить, чтобы в 2025 году в Польше публично восхваляли геноцидных преступников, ответственных за гибель более ста тысяч поляков", - заявил в Х депутат польского парламента от партии "Право и справедливость" (PiS) Дариуш Матецкий. Украинцы, по словам Матецкого, нападали на стюардов и охрану, бегали с бандеровской символикой (флагами ОУН-УПА*) и нацистскими "волчьими крюками", которые использовали отряды СС. После этого они ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь. "Я вижу всё меньше различий между миграцией из Африки и Украины. После этих выходных мы видим, что их цивилизационный уровень зачастую схож. Нормальное государство должно потратить эту неделю на то, чтобы собрать эту патологию, доставить её к границе и передать украинцам для передовой", - добавил он. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Террористические организации, запрещены в России.

