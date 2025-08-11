Рейтинг@Mail.ru
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/polsha-2034565526.html
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации - РИА Новости, 11.08.2025
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации
Власти Польши должны подумать, как способствовать мобилизации граждан Украины, живущих в Польше, заявил в понедельник депутат оппозиционной партии "Право и... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:00:00+03:00
2025-08-11T13:00:00+03:00
в мире
польша
украина
варшава
макс корж
украинская повстанческая армия
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Власти Польши должны подумать, как способствовать мобилизации граждан Украины, живущих в Польше, заявил в понедельник депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" Павел Яблоньский в эфире телеканала Polsat News. "У нас много украинских граждан, которые могли бы служить в армии, могли бы защищать свою родину, но по каким-то причинам этого не делают, и Украина не справляется", — отметил Яблоньский. По его словам, польской стороне следует сосредоточиться на оказании помощи украинскому правительству для более эффективной мобилизации украинских граждан, включая граждан Украины в Польше. Политик также прокомментировал вспыхнувший в Польше скандал из-за демонстрации во время концерта белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве красно-черных флагов ОУН-УПА*. "Я тоже в ярости, когда вижу подобное. Человек, который принёс туда этот флаг и даже хвастался им в социальных сетях, должен быть привлечен к ответственности, потому что это фактически разжигает ненависть, прославляет преступления Бандеры. Использование этих цветов, этого флага на территории Польши — глубоко возмутительно", — заявил Яблоньский, Польский фонд "Центр мониторинга антиполонизма" намерен направить в прокуратуру страны заявление о пропаганде нацизма на концерте, где была замечена символика ОУН-УПА* и отрядов СС. "Мы не можем допустить, чтобы в 2025 году в Польше публично восхваляли геноцидных преступников, ответственных за гибель более ста тысяч поляков", - заявил в Х депутат польского парламента от партии "Право и справедливость" (PiS) Дариуш Матецкий. Украинцы, по словам Матецкого, нападали на стюардов и охрану, бегали с бандеровской символикой (флагами ОУН-УПА*) и нацистскими "волчьими крюками", которые использовали отряды СС. После этого они ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь. "Я вижу всё меньше различий между миграцией из Африки и Украины. После этих выходных мы видим, что их цивилизационный уровень зачастую схож. Нормальное государство должно потратить эту неделю на то, чтобы собрать эту патологию, доставить её к границе и передать украинцам для передовой", - добавил он. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Террористические организации, запрещены в России.
https://ria.ru/20250808/rovno-2034176335.html
https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, макс корж, украинская повстанческая армия, право и справедливость
В мире, Польша, Украина, Варшава, Макс Корж, Украинская повстанческая армия, Право и справедливость
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации

Депутат Яблоньский призвал Польшу помочь Украине в мобилизации

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Власти Польши должны подумать, как способствовать мобилизации граждан Украины, живущих в Польше, заявил в понедельник депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" Павел Яблоньский в эфире телеканала Polsat News.
"У нас много украинских граждан, которые могли бы служить в армии, могли бы защищать свою родину, но по каким-то причинам этого не делают, и Украина не справляется", — отметил Яблоньский.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Ровно депутату стало плохо при мобилизации
8 августа, 16:04
По его словам, польской стороне следует сосредоточиться на оказании помощи украинскому правительству для более эффективной мобилизации украинских граждан, включая граждан Украины в Польше.
Политик также прокомментировал вспыхнувший в Польше скандал из-за демонстрации во время концерта белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве красно-черных флагов ОУН-УПА*.
"Я тоже в ярости, когда вижу подобное. Человек, который принёс туда этот флаг и даже хвастался им в социальных сетях, должен быть привлечен к ответственности, потому что это фактически разжигает ненависть, прославляет преступления Бандеры. Использование этих цветов, этого флага на территории Польши — глубоко возмутительно", — заявил Яблоньский,
Польский фонд "Центр мониторинга антиполонизма" намерен направить в прокуратуру страны заявление о пропаганде нацизма на концерте, где была замечена символика ОУН-УПА* и отрядов СС.
Протесты против насильственной мобилизации в Виннице - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации
2 августа, 08:35
"Мы не можем допустить, чтобы в 2025 году в Польше публично восхваляли геноцидных преступников, ответственных за гибель более ста тысяч поляков", - заявил в Х депутат польского парламента от партии "Право и справедливость" (PiS) Дариуш Матецкий.
Украинцы, по словам Матецкого, нападали на стюардов и охрану, бегали с бандеровской символикой (флагами ОУН-УПА*) и нацистскими "волчьими крюками", которые использовали отряды СС. После этого они ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь.
"Я вижу всё меньше различий между миграцией из Африки и Украины. После этих выходных мы видим, что их цивилизационный уровень зачастую схож. Нормальное государство должно потратить эту неделю на то, чтобы собрать эту патологию, доставить её к границе и передать украинцам для передовой", - добавил он.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Террористические организации, запрещены в России.
Гражданин Украины при помощи лопаты отбился от сотрудников ТЦК - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
19 июля, 15:48
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваМакс КоржУкраинская повстанческая армияПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала