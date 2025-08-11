"Добро проиграло". Враги России обрели новый голос
Политолог Неменский: Навроцкий продолжит помогать Украине воевать с Россией
Кароль Навроцкий
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Президентом Польши стал Кароль Навроцкий. В ходе предвыборной кампании его обвиняли в причастности к ОПГ и сутенерству, две трети граждан не верят, что из него получится хороший глава государства. Тем не менее он уже хочет расширить свои полномочия. Что происходит в Варшаве — в материале РИА Новости.
Возвращение короля
После инаугурации Навроцкий произнес речь.
Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий
"Я не удивлю вас своей политической программой на следующие пять лет. Я намерен быть последовательным и решительным. <…> Как в переговорах с правительством, так и на международной арене я, конечно, буду дипломатично поддерживать отношения в рамках Европейского союза. Но я никогда не соглашусь на то, чтобы ЕС отобрал у Польши полномочия, особенно в вопросах, которые не закреплены в европейских договорах, и они не должны меняться. <…> Свободный выбор свободной нации привел меня сегодня к вам — несмотря на кампанию пропаганды, лжи, политического театра и пренебрежения. <...> И я простил <…> как христианин. <…> Я прощаю все это пренебрежение", — заявил он.
Президент понимает, что в стране есть серьезные разногласия, "но они будут преодолены". Глава государства собирается бороться с нелегальной миграцией и не позволит повысить пенсионный возраст.
А еще он хочет заменить конституцию. "Сегодня, спустя почти 30 лет, мы находимся в совершенно другой социальной и геополитической ситуации. В последнее время было очень много споров о полномочиях, конституция нарушается так регулярно, что мы, как политический класс, должны приступить к работе над новым основным законом, который будет готов к принятию — надеюсь и верю — в 2030-м", — сообщил Навроцкий.
Кароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша
Прежде всего имеется в виду укрепление президентской власти. Польша — парламентская республика. Президент может выступать с законодательными инициативами и накладывать вето на законопроекты (но его можно преодолеть), утверждает премьера-министра, назначает послов и судей. Также имеет право объявить чрезвычайное положение. Навроцкому этого мало.
Проведенный накануне инаугурации опрос SW Research показал: лишь 14,1% поляков думают, что из него выйдет достойный глава государства. Двадцать семь процентов видят в нем посредственного национального лидера, 11,2% считают плохим, а 18,4% — очень плохим. Еще 9,6% пока не определились.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Дональд Туск даже обратился к согражданам по этому поводу. "До сих пор я сотрудничал с тремя президентами. С Лехом Качиньским взаимодействие было сложным, но не враждебным, с Брониславом Коморовским — дружественным, но требовательным, с Анджеем Дудой — несложным и очень предсказуемым. Как получится с четвертым? Мы справимся… Мы все верили, что честность, доброта и любовь победят. А то, что произошло, подвергает эту веру серьезному испытанию", — сказал он.
По мнению польского правоконсервативного "Радио Мария", Навроцкому предстоят как минимум два года тяжелого противостояния с правительством.
Две крепости
Что касается внешней политики, то тут у Навроцкого пока нет проблем. Так, Дональд Трамп на инаугурацию прислал ему скульптурное изображение американского орла.
Президент США Дональд Трамп
"Это свидетельствует о полном взаимопонимании между главами государств", — отметил руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Трамп не скрывает симпатии к Навроцкому, он поддерживал его и в предвыборной кампании.
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке
Оба президента против мигрантов. Навроцкий обещает укрепить армию, как этого хотят в Вашингтоне. "Я поддержу все усилия по модернизации польских вооруженных сил, чтобы сделать их мощнейшими в НАТО в ЕС", — подчеркивает он.
Накануне инаугурации Навроцкий провел телефонные переговоры с Зеленским, где дал волю антироссийской риторике. "Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно основываться на взаимном уважении и искреннем партнерстве. <...> Россия — это неоимперское, колониальное государство под руководством военного преступника Владимира Путина. Поэтому Украина, которая борется против кремлевского режима, может рассчитывать на поддержку Польши", — пересказал беседу пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
В то же время новый президент Польши потребовал от Киева изменить подход к важным для Варшавы историческим вопросам.
Туда и обратно
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин не ожидает от Навроцкого серьезных перемен во внешней политике.
"Как и его предшественник Анджей Дуда, он — представитель консерваторов, партии "Право и справедливость". Впрочем, более радикальный, поэтому у Туска с ним возникнет много проблем. Недаром Навроцкий уже объявил о желании изменить конституцию. Но все это внутренняя политика", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польша
Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский полагает, что Навроцкий будет построже с Украиной, чем Дуда, но партнерство сохранит.
"Он долгое время возглавлял Институт национальной памяти, поэтому для него важно добиться справедливости в вопросах, связанных, например, со Степаном Бандерой, Волынской резней. Украина, напротив, уклоняется от обсуждения этих тем. Дуда заработал себе репутацию украинофила, в этом смысле он очень сильно отличался от однопартийцев. Впрочем, нежелание Киева идти навстречу Варшаве по историческим темам не помешает их военно-политическому сотрудничеству. Поляки считают, что украинцы воюют с Россией вместо них, поэтому помогать им они не прекратят", — сказал РИА Новости эксперт.
Президент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда
Что касается России, то Неменский не исключил разрыва дипломатических отношений в следующие пять лет — в свете заявлений Навроцкого. И скорее всего, новый президент начнет атаку с провокационных трактовок тех или иных исторических событий.