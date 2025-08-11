https://ria.ru/20250811/podzhog-2034544363.html

В Приморье арестовали двух подростков по обвинению в поджоге

В Приморье арестовали двух подростков по обвинению в поджоге - РИА Новости, 11.08.2025

В Приморье арестовали двух подростков по обвинению в поджоге

Двое подростков арестованы за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Приморье, несовершеннолетних обвиняют в теракте, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Двое подростков арестованы за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Приморье, несовершеннолетних обвиняют в теракте, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, 7 августа подростки умышленного совершили поджог релейных шкафов, используемых для контроля и управления поездами на перегоне Надеждинская - Амурский Залив Дальневосточной железной дороги в поселке Новый Надеждинского района Приморского края. "В Приморском крае два 17-летних подростка, совершивших поджог релейных шкафов, заключены судом под стражу сроком на один месяц и 28 суток", - говорится в сообщении. Подростки обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

