В Приморье арестовали двух подростков по обвинению в поджоге - РИА Новости, 11.08.2025
11:38 11.08.2025
В Приморье арестовали двух подростков по обвинению в поджоге
Двое подростков арестованы за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Приморье, несовершеннолетних обвиняют в теракте, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.08.2025
происшествия
приморский край
надеждинский район
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
дальневосточная железная дорога
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Двое подростков арестованы за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Приморье, несовершеннолетних обвиняют в теракте, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, 7 августа подростки умышленного совершили поджог релейных шкафов, используемых для контроля и управления поездами на перегоне Надеждинская - Амурский Залив Дальневосточной железной дороги в поселке Новый Надеждинского района Приморского края. "В Приморском крае два 17-летних подростка, совершивших поджог релейных шкафов, заключены судом под стражу сроком на один месяц и 28 суток", - говорится в сообщении. Подростки обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
приморский край
надеждинский район
россия
происшествия, приморский край, надеждинский район, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Приморский край, Надеждинский район, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточная железная дорога
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Двое подростков арестованы за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Приморье, несовершеннолетних обвиняют в теракте, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, 7 августа подростки умышленного совершили поджог релейных шкафов, используемых для контроля и управления поездами на перегоне Надеждинская - Амурский Залив Дальневосточной железной дороги в поселке Новый Надеждинского района Приморского края.
"В Приморском крае два 17-летних подростка, совершивших поджог релейных шкафов, заключены судом под стражу сроком на один месяц и 28 суток", - говорится в сообщении.
Подростки обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Арест подростков, которые в июле подожгли объект транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
