В Челябинской области облицовочная плита упала на годовалого мальчика

Облицовочная плита упала на годовалого мальчика в Трехгорном Челябинской области, ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Облицовочная плита упала на годовалого мальчика в Трехгорном Челябинской области, ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону. "В вечернее время 10 августа у дома №5 по улице Строителей города Трехгорный во время прогулки ребенка с матерью по пешеходной дорожке произошло обрушение облицовочной плиты с подпорной стенки газона на годовалого мальчика. С полученными травмами головы и туловища малолетний госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками учреждения "Служба заказчика".

