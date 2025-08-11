Рейтинг@Mail.ru
18:14 11.08.2025
В Челябинской области облицовочная плита упала на годовалого мальчика
Облицовочная плита упала на годовалого мальчика в Трехгорном Челябинской области, ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Облицовочная плита упала на годовалого мальчика в Трехгорном Челябинской области, ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону. "В вечернее время 10 августа у дома №5 по улице Строителей города Трехгорный во время прогулки ребенка с матерью по пешеходной дорожке произошло обрушение облицовочной плиты с подпорной стенки газона на годовалого мальчика. С полученными травмами головы и туловища малолетний госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками учреждения "Служба заказчика".
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Облицовочная плита упала на годовалого мальчика в Трехгорном Челябинской области, ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.
"В вечернее время 10 августа у дома №5 по улице Строителей города Трехгорный во время прогулки ребенка с матерью по пешеходной дорожке произошло обрушение облицовочной плиты с подпорной стенки газона на годовалого мальчика. С полученными травмами головы и туловища малолетний госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками учреждения "Служба заказчика".
