Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении - РИА Новости, 11.08.2025

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении

Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:34:00+03:00

2025-08-11T09:34:00+03:00

2025-08-11T09:35:00+03:00

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что на константиновском направлении после освобождения Яблоновки улучшились позиции подразделений российских войск, и создаются все предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении города Константиновки."Также мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

донецкая народная республика

