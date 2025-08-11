https://ria.ru/20250811/plennye-2034518532.html
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T09:34:00+03:00
2025-08-11T09:34:00+03:00
2025-08-11T09:35:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что на константиновском направлении после освобождения Яблоновки улучшились позиции подразделений российских войск, и создаются все предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении города Константиновки."Также мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
Пушилин заявил о росте числа военнопленных ВСУ на Константиновском направлении