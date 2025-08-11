Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
09:34 11.08.2025
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что на константиновском направлении после освобождения Яблоновки улучшились позиции подразделений российских войск, и создаются все предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении города Константиновки."Также мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении

© Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что на константиновском направлении после освобождения Яблоновки улучшились позиции подразделений российских войск, и создаются все предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении города Константиновки.
"Также мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
