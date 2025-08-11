https://ria.ru/20250811/piket-2034529327.html

Молдавская оппозиция проводит пикет с требованием освободить Гуцул

КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" проводят пикет у здания министерства юстиции республики, требуя освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу к 6 годам лишения свободы. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. В понедельник протестующие вышли к зданию минюста с плакатами "Свободу Гуцул", "Давление — это не справедливость" и "Требуем справедливости для Евгении Гуцул и Светланы Попан". Трансляция ведется в прямом эфире в Telegram-канале блока "Победа". Протестующие вышли к зданию минюста с плакатами "Свободу Гуцул", "Давление - это не справедливость" и "Требуем справедливости для Евгении Гуцул и Светланы Попан". Трансляция ведется в прямом эфире в Telegram-канале блока "Победа". "Призываю международные организации внимательно изучить эти дела, которые скорее напоминают литературные произведения, чем уголовные. Любой юрист, даже студент первого курса юридического факультета, скажет ясно и однозначно: они не имеют ничего общего с честным судебным процессом и полноценным уголовным разбирательством", - сказал на митинге перед собравшимися представитель блока "Победа" Андрей Попа. По его словам, данные дела являются частью политических репрессий, которые набрали силу в республике. "Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и её правительство пытаются полностью уничтожить оппозицию, чтобы на политической арене остались лишь те, кто поддерживает её и её партию", - подчеркнул активист. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

2025

