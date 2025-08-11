Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку
03:18 11.08.2025 (обновлено: 06:25 11.08.2025)
Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку
Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку - РИА Новости, 11.08.2025
Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку
Сверхурочная работа оформляется и оплачивается особым образом, рассказала агентству "Прайм" партнер трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:18:00+03:00
2025-08-11T06:25:00+03:00
юлия паушкина
аб киап
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/52/1508345283_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_2fe486a2428391c25ceb2c7267755819.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сверхурочная работа оформляется и оплачивается особым образом, рассказала агентству "Прайм" партнер трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.По ее словам, привлечение работника к сверхурочной работе возможно только с его письменного согласия, причем сначала работодатель обязан направить письменный запрос с указанием времени отработки и количества часов. Если вас это устраивает, вы соглашаетесь, если нет — отвергаете предложение."Без согласия работодатель может привлечь работника к работе только в форс-мажорных обстоятельствах, связанных с катастрофами, эпидемиями и т.д", — указывает юрист.Оплата сверхурочной работы за первые два часа должна составлять не менее полуторного размера от обычной, за последующие обязаны платить в двойном размере. При желании работник может попросить отгулы вместо денег за переработку, добавила Паушкина.
юлия паушкина, аб киап, общество
Юлия Паушкина, АБ КИАП, Общество
Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку

Юрист Паушкина: сверхурочная работа оплачивается особым образом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сверхурочная работа оформляется и оплачивается особым образом, рассказала агентству "Прайм" партнер трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.
По ее словам, привлечение работника к сверхурочной работе возможно только с его письменного согласия, причем сначала работодатель обязан направить письменный запрос с указанием времени отработки и количества часов. Если вас это устраивает, вы соглашаетесь, если нет — отвергаете предложение.
«
"Без согласия работодатель может привлечь работника к работе только в форс-мажорных обстоятельствах, связанных с катастрофами, эпидемиями и т.д", — указывает юрист.
Оплата сверхурочной работы за первые два часа должна составлять не менее полуторного размера от обычной, за последующие обязаны платить в двойном размере. При желании работник может попросить отгулы вместо денег за переработку, добавила Паушкина.
