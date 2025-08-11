https://ria.ru/20250811/pererabotka-2034499694.html

Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сверхурочная работа оформляется и оплачивается особым образом, рассказала агентству "Прайм" партнер трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.По ее словам, привлечение работника к сверхурочной работе возможно только с его письменного согласия, причем сначала работодатель обязан направить письменный запрос с указанием времени отработки и количества часов. Если вас это устраивает, вы соглашаетесь, если нет — отвергаете предложение."Без согласия работодатель может привлечь работника к работе только в форс-мажорных обстоятельствах, связанных с катастрофами, эпидемиями и т.д", — указывает юрист.Оплата сверхурочной работы за первые два часа должна составлять не менее полуторного размера от обычной, за последующие обязаны платить в двойном размере. При желании работник может попросить отгулы вместо денег за переработку, добавила Паушкина.

