Пакистан и США продолжают переговоры о торговых сделках, заявил министр

2025-08-11T08:50:00+03:00

в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – РИА Новости. Пакистан и США в настоящее время обсуждают детали торгового соглашения, которое включает инвестиции, сообщил государственный министр финансов Пакистана Билал Ажар Каяни в интервью Bloomberg TV. В конце июля США и Пакистан договорились о торговом соглашении, которое, в частности, предусматривает ставку на экспорт пакистанских товаров в 19%, по заявлениям властей Пакистана это самая низкая ставка таможенных пошлин в Южной Азии. "У нас есть общее понимание в отношении этого основного тарифа и соглашение с более подробной информацией будет обсуждаться в ближайшие месяцы. Оно будет включать различные аспекты, будь то правила происхождения, доступ к рынку или взаимные тарифы на конкретные товары. Но на данный момент у нас есть общее понимание, и детали будут проработаны в ближайшие месяцы", - сказал Каяни. Он отметил, что правительство Пакистана намерено добиться более низких пошлин на некоторые экспортные товары в ходе текущих переговоров с США. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Самые высокие ставки - 41% - предусмотрены для Сирии. Импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться пошлиной в 40%, из Ирака и Сербии - в 35%. России в списке нет.

