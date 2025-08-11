https://ria.ru/20250811/pensionery-2034618298.html

Московских пенсионеров научат грамотно управлять накопленными деньгами

Столичных пенсионеров научат грамотно управлять накопленными деньгами в павильоне "Экономика Москвы" с 12 по 17 августа, сообщили журналистам в пресс-службе...

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Столичных пенсионеров научат грамотно управлять накопленными деньгами в павильоне "Экономика Москвы" с 12 по 17 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. "Куда инвестировать без лишнего риска, зачем и чему учиться после 55, какие ошибки мешают принимать правильные финансовые решения и как трансформировать спортивные победы в бизнес-успехи? Ответы на эти и многие другие вопросы с 12 по 17 августа получат гости павильона "Экономика Москвы", который работает в парке "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Люди старшего поколения смогут разобраться, как грамотно управлять накопленными деньгами и получать пассивный доход без риска", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на дискуссии "Образование 55+" экономисты и специалисты по карьерному развитию расскажут, как начать зарабатывать с помощью хобби, освоить современные профессии и оставаться активным экономически даже в старшем возрасте.

