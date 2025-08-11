https://ria.ru/20250811/pensionerki-2034506400.html

Украина привлекла пять пенсионерок для убийств российских военных

2025-08-11T07:56:00+03:00

2025-08-11T07:56:00+03:00

2025-08-11T09:25:00+03:00

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сотрудники украинских спецслужб обманом привлекли пять пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, сообщила ФСБ."Для совершения терактов представители спецслужб Украины <...> привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", — говорится в заявлении.По телефону они представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета, генеральной и военной прокуратур и других ведомств. Преступники обещали пенсионерам вернуть их деньги и оказывали на них психологическое давление. Пожилых людей заставляли вести наблюдение за местами жительства и стоянками автомобилей военнослужащих. Их привлекали к хранению боевых СВУ, изъятых из оборудованных украинскими пособниками тайников, а также к непосредственно подрыву российских бойцов."Для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых живых бомб", — указали в ведомстве.Таким образом СБУ, ГУР Минобороны Украины и националистические структуры используют россиян для совершения терактов в качестве смертников. Это позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.ФСБ обратилась к родственникам пожилых россиян с просьбой помочь защитить их от вовлечения в терроризм. Там напомнили, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры по вопросам перевода и передачи денег.

2025

Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1 ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, с помощью которых спецслужбы Украины хотели убить российских военных. 2025-08-11T07:56 true PT1M54S

Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 2 Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 2 2025-08-11T07:56 true PT0M59S

Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 3 Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 3 2025-08-11T07:56 true PT1M29S

