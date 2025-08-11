https://ria.ru/20250811/patrushev-2034637348.html

В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев

В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025

В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев

В России будут создавать подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех значимых для государства районах Мирового океана, заявил помощник РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:20:00+03:00

2025-08-11T17:20:00+03:00

2025-08-11T17:20:00+03:00

безопасность

россия

арктика

николай патрушев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России будут создавать подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех значимых для государства районах Мирового океана, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Определение будущего облика флота находится в числе важнейших приоритетов Морской коллегии, подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морколлегии. "По нашей инициативе впервые были разработаны и утверждены президентом России стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и стратегия развития корабельного состава органов ФСБ. В этих документах сформулированы основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время. В настоящее время завершается разработка программы кораблестроения до 2050 года и программы кораблестроения органов ФСБ", - отметил Патрушев. Эти документы позволят планировать весь жизненный цикл кораблей, определят их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность, пояснил он. "В обозримой перспективе флот будет преображаться. Мы берем курс на создание подлинно сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для России районах Мирового океана", - подчеркнул Патрушев. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере. Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-морского флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.

https://ria.ru/20250811/patrushev-2034634026.html

https://ria.ru/20250811/zakon-2034633750.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, арктика, николай патрушев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)