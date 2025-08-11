Рейтинг@Mail.ru
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/patrushev-2034637348.html
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев
В России будут создавать подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех значимых для государства районах Мирового океана, заявил помощник РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:20:00+03:00
2025-08-11T17:20:00+03:00
безопасность
россия
арктика
николай патрушев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России будут создавать подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех значимых для государства районах Мирового океана, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Определение будущего облика флота находится в числе важнейших приоритетов Морской коллегии, подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морколлегии. "По нашей инициативе впервые были разработаны и утверждены президентом России стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и стратегия развития корабельного состава органов ФСБ. В этих документах сформулированы основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время. В настоящее время завершается разработка программы кораблестроения до 2050 года и программы кораблестроения органов ФСБ", - отметил Патрушев. Эти документы позволят планировать весь жизненный цикл кораблей, определят их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность, пояснил он. "В обозримой перспективе флот будет преображаться. Мы берем курс на создание подлинно сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для России районах Мирового океана", - подчеркнул Патрушев. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере. Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-морского флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.
https://ria.ru/20250811/patrushev-2034634026.html
https://ria.ru/20250811/zakon-2034633750.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, арктика, николай патрушев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Арктика, Николай Патрушев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев

Патрушев: Россия создаст флот, способный решать любые задачи в значимых районах

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России будут создавать подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех значимых для государства районах Мирового океана, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Определение будущего облика флота находится в числе важнейших приоритетов Морской коллегии, подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морколлегии.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Патрушев рассказал, как сохранить за Россией статус великой морской державы
Вчера, 17:09
«
"По нашей инициативе впервые были разработаны и утверждены президентом России стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и стратегия развития корабельного состава органов ФСБ. В этих документах сформулированы основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время. В настоящее время завершается разработка программы кораблестроения до 2050 года и программы кораблестроения органов ФСБ", - отметил Патрушев.
Эти документы позволят планировать весь жизненный цикл кораблей, определят их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность, пояснил он.
"В обозримой перспективе флот будет преображаться. Мы берем курс на создание подлинно сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для России районах Мирового океана", - подчеркнул Патрушев.
Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-морского флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Патрушев оценил новый закон о судостроении
Вчера, 17:09
 
БезопасностьРоссияАрктикаНиколай ПатрушевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала