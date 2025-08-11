Рейтинг@Mail.ru
Патрушев оценил подготовку юных моряков в новых регионах - РИА Новости, 11.08.2025
17:13 11.08.2025
Патрушев оценил подготовку юных моряков в новых регионах
Новые регионы России уже готовят юных моряков, которые составят славу отечественного флота, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новые регионы России уже готовят юных моряков, которые составят славу отечественного флота, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. &quot;Продолжается совершенствование единой системы довузовских образовательных учреждений ВМФ в составе Нахимовского военно-морского училища с его пятью филиалами и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Приятно отметить, что завершился первый учебный год в новом филиале Нахимовского училища в Мариуполе. Воссоединившиеся с Россией регионы уже готовят юных моряков, которые, не сомневаюсь, в будущем составят славу российского флота&quot;, - сказал Патрушев в интервью &quot;Российской газете&quot; в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
Патрушев оценил подготовку юных моряков в новых регионах

Николай Патрушев
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новые регионы России уже готовят юных моряков, которые составят славу отечественного флота, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«

"Продолжается совершенствование единой системы довузовских образовательных учреждений ВМФ в составе Нахимовского военно-морского училища с его пятью филиалами и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Приятно отметить, что завершился первый учебный год в новом филиале Нахимовского училища в Мариуполе. Воссоединившиеся с Россией регионы уже готовят юных моряков, которые, не сомневаюсь, в будущем составят славу российского флота", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.

Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
