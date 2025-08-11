https://ria.ru/20250811/patrushev-2034634026.html

Патрушев рассказал, как сохранить за Россией статус великой морской державы

россия

арктика

николай патрушев

владимир путин

тихий океан

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сохранение за Россией статуса великой морской державы возможно только при высоком уровне межведомственной координации для развития Военно-морского флота, торгового и пассажирского транспорта, морской научно-исследовательской деятельности, а также эффективного освоения морских ресурсов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Россия как одна из ведущих морских держав на планете обязана иметь и последовательно реализовывать свою морскую политику. История показывает, как многие государства, пренебрегавшие морским вектором развития, сходили со сцены, а страны, вовремя обратившие внимание на океаны, становились ведущими в мире", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии. Патрушев назвал важнейшей задачей обеспечение обороноспособности и экономического морского потенциала России. "Для поддержания морской мощи государства крайне необходимо согласованное развитие Военно-морского флота, торгового и пассажирского транспорта, морской научно-исследовательской деятельности, эффективное освоение морских ресурсов", - добавил он. "При этом сохранение за Россией статуса великой морской державы возможно только при высоком уровне межведомственной координации на данном направлении. Первый год работы Морской коллегии подтвердил значимость системного стратегического подхода к развитию морской деятельности на основе долгосрочного планирования, а также объединения усилий всех ведомств и организаций", - отметил Патрушев. За тот год, что работает Морская коллегия, Патрушев лично посетил все объединения ВМФ России, большое число судостроительных заводов, морских и речных портов, а также учебных заведений в разных регионах РФ от Балтики до Тихого океана. По словам Патрушева, каждая такая поездка завершается выработкой мер, направленных на решение задач, возложенных на Морскую коллегию."Порой выяснялось, что для искоренения проблем, с которыми годами не могут справиться судостроительные предприятия, нужна лишь грамотная координация. Например, при реализации гособоронзаказа критически важно, чтобы заказчик в полной мере учитывал финансовое положение заводов-исполнителей и соблюдал платежную дисциплину, а исполнители в свою очередь строго следовали графику выполнения заказов. Недопустимо, когда общегосударственные интересы подменяются ведомственными и корпоративными", - сказал Патрушев.По его словам, отдельное внимание уделяется транспортной инфраструктуре."У морских и речных портов есть огромный нереализованный потенциал, поэтому после каждого посещения принимаем дополнительные меры, направленные на увеличение мощности портов, использование дноуглубительной техники. Кстати, по последнему вопросу уже даны поручения, связанные с созданием необходимой группировки российского дноуглубительного флота с использованием производственных мощностей и компетенций отечественной судостроительной промышленности", - добавил Патрушев."Вообще говоря, порты не должны жить отдельной жизнью, нужно их плотно встраивать в общероссийскую транспортную систему. Поэтому совместно с федеральными и региональными властями и бизнесом прорабатываем создание сети мультимодальных транспортно-логистических центров. Они должны появиться по всей стране и обеспечить интеграцию водного транспорта с железнодорожным и автомобильным, создав равные условия их функционирования", - подчеркнул помощник главы государства.Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере. Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-Морского Флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.

